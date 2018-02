Brittejä varoitetaan hengenvaarasta – pakkanen uhkaa kiristyä -10 asteeseen

No enpa kylla sanoisi noinkaan etta kaikilla on kaksinkertaiset ikkunat. Meilla ensimmaisessa asunnossa 2012 ei todellakaan ollut eika etes ollut eristeita valikatolla. No eipa tullut oltu siina kuin vajaa vuosi koska 2013 helmikuu oli hirvittava paikallisen mittapuun mukaan eli noin 3 cm lunta ja pakkasta viikon. Meilla jaaty boilerin poistoputki kolme kertaa helmikuussa ja boileri ei kaynnistynyt. No sen jalkeen onkin ollut kohtuu leutoja talvia mita nyt tammi-helmikuussa kavaissyt yolla pakkasella.

Nyt on ollut joulukuusta kylmaa ja nyt sitten on nama arktiset kelit. Yleisesti talot on rakennettu todella huonosti tai no miten sen ottaa jos ajatus on etta ilma vaihtuu sisalla. Yleisesti ottaen lattioissa ei ole eristeita edes uusissa taloissa. Ikkunoiden reunoja ei eristeta kuten Suomessa eli laiteta uretaania tms. No rakennusmaaraykset tais tulla voimaan taalla joskus 2000 luvun alkupuolella.

Jaata ja lunta nama eivat voi kasittaa ja autolla ajellaan kuin kesa kelilla. Sit ku auto ei pysahdy ollaan ihmeissaan. Talvirenkaita ei kayteta koska jos ny yhtena paivana vuodessa tulee lunta noin niinkuin keskimaaraisesti ei juuri kannata. Itsekkaan en ole etes ajatellut talvirenkaita ostaa autooni.