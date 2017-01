Britit vaativat Trumpin valtiovierailun perumista

Britanniassa on kerätty alkuiltaan mennessä Suomen aikaa jo 350 000 nimeä kansalaisaloitteeseen, jolla vaaditaan presidentti Donald Trumpin valtiovierailukutsun perumista. Aloitteesta on keskusteltava parlamentissa, koska se on kerännyt yli 100 000 allekirjoitusta.

Aloitteessa todetaan, että Trumpin halventavat asenteet naisia kohtaan ja hänen mauttomuutensa tekevät sopimattomaksi sen, että kuningatar Elisabet tai prinssi Charles ottavat hänet vastaan.

Kutsun esitti kuningattaren puolesta pääministeri Theresa May.

