Britanniassa ainakin kymmeniä paloriskitaloja ympäri maata

Britanniassa useissa asuintaloissa on havaittu paloturvallisuuspuutteita tarkastuksissa, jotka aloitettiin Lontoon Grenfell-tornitalon suurpalon jälkeen. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Tähän mennessä 34 tornitaloa on todettu turvattomiksi 17 eri alueella niissä käytetyn päällystemateriaalin takia. Riskirakennuksissa on käytetty samanlaista päällystettä, jonka on arvioitu nopeuttaneen suurpalon leviämistä Pohjois-Lontoossa sijainneessa Grenfell-tornissa. Palossa kuoli ainakin 79 ihmistä.

Kaikkiaan jopa 600 kerrostaloa aiotaan tarkastaa ympäri Britanniaa.

Aiemmin viranomaiset evakuoivat tornitaloja Lontoon Camdenissa. Samanlaista evakuointia ei viranomaisten mukaan tarvitse tehdä kaikissa taloissa, joissa on käytetty paloriskinä pidettyä päällystettä. Camdenin evakuointien syynä olivat päällysteen lisäksi monet muut rakennuksissa huomatut vakavat paloturvallisuuspuutteet.

Oppositiojohtaja: "Kansallinen uhka"

Britannian johtavan oppositiopuolueen työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on kutsunut paloturvallisuuspuutteita kansalliseksi uhaksi, kertoo Guardian.

Corbyn vaatii pääministeri Theresa Mayta kutsumaan hallituksen hätätilaryhmä Cobran kokoukseen paloturvallisuusriskien takia.

- Hallituksen on varmistettava, että kaikki tarvittava tuki, tärkeä taloudellinen tuki mukaan luettuna, on paikallishallinnon saatavilla kaikkialla Britanniassa, jotta ne voivat ryhtyä ripeästi toimiin paloturvallisuuden parantamiseksi, Corbyn sanoi.

Työväenpuolue on syyttänyt hallitusta siitä, että se on pitänyt Grenfellin tornitalon kaltaisten kaupungin asuntoja sisältävien asuintalojen asukkaita "toisen luokan kansalaisina", joille on tarjottu toisen luokan paloturvallisuutta.

Suurpalon jälkeen tuhoutuneen kerrostalon asukkaat kertoivat tuoneensa esiin huolensa rakennuksen turvallisuuspuutteista. Asukkaiden mukaan parannuksia ei kuitenkaan tehty.

