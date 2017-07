Britannian prinssit muistelevat äitiään Dianaa uudessa dokumentissa - muisto viimeisestä puhelusta raskaana mielessä

Britannian prinssit William ja Harry puhuivat äitinsä Walesin prinsessa Dianan kanssa puhelimessa päivänä, jolloin tämä kuoli auto-onnettomuudessa kohta 20 vuotta sitten. Prinssit kertovat puhelusta uudessa dokumentissa, joka esitetään Britanniassa maanantaina.

Prinssi Harry sanoo ITV-kanavalle tehdyssä dokumentissa, ettei hän muista tarkalleen, mistä hän äitinsä kanssa puhui.

- Hän puhui Pariisista. En muista tarkkaan, mitä hänelle sanoin, mutta tiedän, että tulen katumaan todennäköisesti lopun elämääni sitä, miten lyhyeksi tuo puhelu jäi, prinssi Harry sanoo dokumentissa.

"Harrylla ja minulla oli kiire sanoa näkemiin"

Prinssi William oli äitinsä kuollessa 15-vuotias, prinssi Harry 12. Äitinsä kuolinpäivänä prinssit olivat Balmoralissa, kuningatar Elisabetin residenssillä Skotlannin ylämaalla.

Kumpikin prinsseistä sanoo haastattelussa, että tuo viimeinen puhelu tuntuu raskaana muistona heidän mielissään.

Prinssi William muistaa kertoneensa äidilleen aiemmin, että veljekset olivat viettäneet oikein mukavaa aikaa.

- Harrylla ja minulla oli kiire sanoa näkemiin, tyyliin nähdään myöhemmin… Jos olisin tiennyt, mitä tulee tapahtumaan, en olisi ollut niin välinpitämätön puhelusta ja muusta sellaisesta, prinssi William sanoo.

Patsas Kensingtoniin

Prinsessa Diana kuoli auto-onnettomuudessa 31. elokuuta Pariisissa vuonna 1997. Autossa hänen kanssaan matkusti miesystävä Dodi al-Fayed. Auto törmäsi päin tunnelin seinää kovasta vauhdista. Pariskunnan autoa seurasi paparazzien ryhmä. Heidän autonkuljettajansa Henry Paulin todettiin olleen humalassa ja ajaneen liian lujaa. Myös Paul kuoli onnettomuudessa.

Prinssit kertoivat aiemmin tänä vuonna perustavansa komitean, joka kerää varoja Dianan muistoksi pystytettävälle patsaalle. Patsas pystytetään Kensingtonin palatsin julkiselle puutarha-alueelle. Prinsessa Diana asui Kensingtonin palatsissa.

Dokumentti on nimeltään Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.