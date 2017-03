Britannian parlamentti viivästyttää brexit-lakia

Britannian parlamentin ylähuone päätti keskiviikkona muuttaa EU-eroa käynnistävää brexit-lakia ja siten viivästyttää sen voimaantuloa. Ylähuone äänesti sen puolesta, että lakia muutetaan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi.

Maassa asuu yli kolme miljoonaa muiden EU-maiden ja Euroopan talousalueen maiden kansalaista.

Muutoksen vuoksi laki täytyy vielä palauttaa alahuoneen käsittelyyn. Alahuone hyväksyi brexit-lain aiemmin selvin numeroin, ja sen odotetaan palauttavan lain ylähuoneelle muuttamattomana. Tässä vaiheessa ylähuoneen uskotaan antavan periksi.

Britannian pääministeri Theresa May on luvannut aloittaa brexit-neuvottelut tämän kuun loppuun mennessä. May kertoi ennen äänestystä aikovansa joka tapauksessa pitää kiinni aikataulustaan.