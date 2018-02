Britannian Leicesterissä räjähti - ainakin neljä kuoli

Britanniassa Leicesterissä ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa kaksikerroksisen rakennuksen räjähdyksessä eilen, kertoo poliisi. Loukkaantuneita on neljä, joista yksi on kriittisessä tilassa.

Räjähdyksen syystä ei ole selvyyttä, mutta viranomaisten mukaan mikään ei viittaa terrorismiin.

Leicesterin poliisin mukaan on mahdollista, että uhrien määrä nousee edelleen, koska ihmisiä on kateissa ja raivaustyöt ovat edelleen kesken.

Palomiehet sammuttivat rakennusta Leicesterin keskustan länsipuolella koko yön.

- Se oli erittäin pelottavaa. Asun noin viiden minuutin matkan päässä, mutta silti koko talo tärisi. Kun menin ulos, näin valtavan savupilven ja liekkejä, kertasi lähistöllä asuva Graeme Hudson.

BBC:n mukaan romahtaneessa rakennuksessa oli liikehuoneisto.