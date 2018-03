Britannian ja Venäjän kiista ex-kaksoisagentin myrkytyksestä yltyy - Venäjä karkottaa Britannian diplomaatteja

Britannian ja Venäjän kiistely ex-kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä murhayrityksestä jatkuu.

Venäjä on odotetusti ilmoittanut, että se aikoo karkottaa 23 Britannian diplomaattia. Diplomaateille on annettu viikko aikaa lähteä maasta. Kyseessä on vastatoimi Britannian päätökselle karkottaa 23 venäläistä diplomaattia aiemmin tällä viikolla.

Samalla Venäjä kielsi Britannian kulttuuria edistävän ja esittelevän British Councilin toiminnan maassa.

Britannia syyttää Venäjää Skripalin ja tämän tyttären myrkyttämisestä. Britannian pääministerin Theresa Mayn mukaan on selvää, että Venäjä oli myrkyttämisen takana.

Mayn mukaan Britannia karkottaa venäläisiä diplomaatteja, koska epäilee näiden olevan vakoojia. Samalla Britannia jäädytti kaikki kahdenväliset tapaamiset Venäjän kanssa, eivätkä maan johto tai kuninkaalliset osallistu jalkapallon MM-kisoihin kesällä.