Britannian hallituksen brexit-lakiesitys sai parlamentin tuen ensimmäisessä äänestyksessä

Britanniassa hallituksen brexit-lakiesitys on saanut parlamentin tuen asiaa käsittelevässä ensimmäisessä äänestyksessä. Lakiesitys hyväksyttiin parlamentin äänestyksessä luvuin 326-290 kolmetoista tuntia kestäneen keskustelun jälkeen.

Lakiesitys kumoaisi vuonna 1972 voimaan astuneen Britannian EU-jäsenyyssopimuksen. Se säilyttäisi nykyisen lainsäädännön Britanniassa eron jälkeen, mutta valta muuttaa EU:lta perittyä lainsäädäntöä siirtyisi Britannian parlamentille. Laki muuttaisi arviolta 12 000:ta EU-säädöstä brittilaeiksi.

Pääministeri Theresa May kuvaili äänestyksen tulosta "historialliseksi päätökseksi", joka "antaa varmuuden ja selkeyden Britannian EU-eroon".

- Vaikka edelleen on paljon tehtävää, tämä päätös tarkoittaa, että voimme siirtyä eteenpäin vahvalta pohjalta, May sanoi tiedotteessa.

- Jatkamme kaikkien eri puolueiden parlamentin jäsenten rohkaisua, jotta nämä työskentelisivät yhdessä tämän elintärkeän lakiesityksen puolesta, May jatkoi.

Parlamentti jatkaa esityksen käsittelyä

Vaikka hallituksen esitys läpäisi ensimmäisen testinsä parlamentissa, on esitystä myös kritisoitu voimakkaasti. Oppositio on kuvaillut esitystä keinoksi tarttua valtaan. Useat parlamentaarikot ovat myös varoittaneet, että he saattavat pyrkiä muuttamaan esitystä.

BBC:n mukaan esitystä käsitellään seuraavaksi lause lauseelta komiteatasolla.

