Britannian EU-erosta vastaava ministeri David Davis eroaa Britannian hallituksesta

Britannian EU-erosta vastaava ministeri David Davis on eronnut Britannian hallituksesta, kertoo muun muassa BBC. Uutistoimisto Bloombergin ja Financial Timesin mukaan Davisin toimisto varmisti tiedon erosta juuri ennen puolta yötä paikallista aikaa. Davis nimettiin EU-erosta vastaavan ministerin tehtävään vuonna 2016.

Britannian pääministeri Theresa May on hyväksynyt Davisin ilmoituksen. Kirjeessä May kiitti Davisia tämän työstä Britannian EU-eron edesauttamiseksi.

Davisin eroilmoitus tuli vain muutama päivä sen jälkeen kun May onnistui varmistamaan hallituksensa tuen brexit-suunnitelmalleen. Brexitin kannattajat olivat pitäneet suunnitelmaa liian "pehmeänä". Davis oli toistuvasti uhannut eroavansa Mayn asenteen takia.

Eron taustalla erimielisyydet brexitin toteutuksesta

BBC:n mukaan Davis kirjoitti erokirjeessään, että "politiikan ja taktiikoiden nykytrendi" saa Britannian eron tulliliitosta ja yhteismarkkinoista "näyttämään yhä vähemmän todennäköiseltä".

Vastauksessaan May kirjoitti, ettei hän ole samaa mieltä Davisin luonnehdinnasta politiikasta, josta hallituksessa sovittiin perjantaina.

Muun muassa Telegraphin mukaan myös toinen brexit-ministeri, Steve Baker, on eronnut protestina Mayn suunnitelmalle.

Maanantaina Mayn on määrä kohdata alahuoneen kansanedustajia keskustellakseen brexit-suunnitelmastaan.

Mayn odotetaan kertovan kansanedustajille, että hallituksen perjantaina sopima strategia on "oikea brexit" Britannialle.

Twitterissä työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn kirjoitti, ettei Maylla ole auktoriteettia jäljellä ja on "kykenemätön ajamaan brexitiä läpi".

