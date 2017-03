Britannian ero Euroopan unionista käynnistyy

Britannian ero Euroopan unionista on käynnistymässä. Britannian pääministerin Theresa Mayn odotetaan välittävän Brysseliin Eurooppa-neuvostolle kirjeen, jolla hän aloittaa eroprosessin, josta on säädetty Lissabonin sopimuksen 50. artiklassa.

Britannian hallituksen mukaan May allekirjoitti kirjeen tiistai-iltana.

Guardianin mukaan kirje on määrä luovuttaa Brysselissä iltapäivällä, arviolta puoli kolmen aikaan iltapäivällä Suomen aikaa. Samoihin aikoihin Mayn on määrä puhua maan parlamentille Lontoossa.

Etukäteen julkaistussa puheessa May sanoo tiedostavansa, että kesäkuinen äänestys oli mielipiteitä jakava.

- Nyt, kun päätös lähtemisestä on tehty, meidän on aika tulla yhteen, May sanoo uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kahden vuoden neuvotteluaika

Eroilmoituksen jättäminen tarkoittaa sitä, että kahden vuoden neuvotteluaika käynnistyy. Erosopimuksen tekeminen voi kestää pidempään vain, jos jäsenmaat päättävät siitä yksimielisesti.

27 jäljelle jäävää jäsenmaata vastaavat ilmoitukseen lyhyesti jo tänään. Neuvottelupöytään Britannia ja EU pääsevät todennäköisesti vasta kesällä. EU-maat sopivat ensin neuvottelutavoitteistaan ja antavat komissiolle neuvottelumandaatin.

Sotkuisin vyyhti tulee rahasta

EU on lähtenyt tiukasti siitä, että ensin neuvotellaan erosta ja vasta sitten Britannian ja EU:n uudesta kauppasuhteesta.

Ainakin kansalaisten asemasta ja tilien tasaamisesta pitäisi löytää EU:n mukaan yhteisymmärrys ennen kuin keskustelut tulevaisuudesta alkavat.

Sotkuisin vyyhti tulee näillä näkymin rahasta. Komission laskelman mukaan Britannian maksettavaksi voi tulla jopa 60 miljardia euroa, koska maalla on sitoumuksia, jotka jatkuvat vielä brexitin jälkeen. Summa koostuu Britannian velvoitteista EU:n investointiohjelmiin ja rakennerahastoihin sekä EU-virkamiesten eläkemaksuista.

Laskun suuruus riippuu lopulta siitä, minkälaiseen laskutapaan osapuolet päätyvät. Neuvottelupöydässä väännetään tuskin suoraan summasta, vaan ennemminkin laskukaavasta ja siitä, missä ajassa rahat pitää maksaa.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier korosti viime viikolla, että lähtömaksu ei ole rangaistus, vaan kyse on tilien tasaamisesta.

- Me emme pyydä Britanniaa maksamaan yhtä ainutta euroa asioista, joista he eivät ole olleet jäsenenä päättämässä, Barnier sanoi.

Rahakysymys on hyvin herkkä, koska Mayn voi olla vaikea selittää isoa laskua briteille. EU-eroahan kaupattiin äänestäjille juuri sillä, että Britannia pääsisi eroon maksuistaan.

Toinen iso kysymys, joka halutaan ratkaista mahdollisimman nopeasti, on kansalaisten asema. Britanniassa asuu noin kolme miljoonaa EU-kansalaista ja muualla Euroopassa yli miljoona brittiä.

Vasta näiden kysymysten jälkeen EU on valmis puhumaan tulevasta kauppasuhteesta. Ensin pitää sopia siirtymäajasta, sillä kauppasopimus tuskin ehtii voimaan vielä kahden vuoden kuluttua.

Linkki juttuun