Britannia suunnittelee vastatoimia entisen kaksoisagentin myrkytykselle

Johan se on vuosikymmenten aikana osoittanut mikä se maa oikein on. Siis Neuvostoliiton ajoista lähtien he ovat valehdelleet, vehkeilleet, huijanneet, pettäneet ja terrorisoineet mailman ja omankin maansa kansalaisia. Milloin he olisivat mitään ikinä myöntäneet?

Mainila, Donbassissa ei ole venäläisiä joukkoja, konflikti Itä-Ukrainassa ei ole Venäjän invaasio vaan sisällissota eikä Malaysia Airlinesin lennon 17 alasampumisella heinäkuussa 2014 ole mitään tekemistä venäläisjoukkojen kanssa. Dobinghuijaukset Noin niinkuin alkuun.

Lavrov vaatii että heidän pitäisi päästä tutustumaan Britannian keräämiin tietoihin myrkytysjupakassa. Itse eivät päästäneet tutkimaan tuota alasammutun koneen jäännöksiä eikä tekemään tutkimuksia.

Todistettavasti syyllinen