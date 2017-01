Britannia muistutti brexit-puheessa ydinaseistaan

Britannian pääministerin Theresa Mayn tiistainen puhe on saanut kiitosta siitä, että maan tavoitteet brexitin osalta ovat viimein selvät. Vähemmälle huomiolle jäi, kuinka kovaa neuvotteluasemaa maa on lopulta ottamassa.



Puheensa lopussa May listaa kolme syytä sille, miksi hän uskoo, että syntyy hyvä sopimus. Kolmas ja ”lopullinen” syy on Mayn mukaan se, että EU ja Britannia tarvitsevat toisiaan paitsi taloudellisesti, myös turvallisyyssyistä.



– Me haluamme jatkaa yhteistyötämme myös turvallisuusasioissa. Britannia ja Ranskahan ovat EU:n ainoat ydinasevallat ja YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet. Me olemme olennainen osa eurooppalaista puolustusta, May sanoi.



May viittasi Britannian Itä-Euroopassa oleviin joukkoihin, EU:n kanssa tehtävään tiedusteluyhteistyöhön sekä terrorismin vastaiseen toimintaan samalla, kun hän vakuutti olevansa varma hyvän erosopimuksen syntymisestä.



– On sekä Britannian että EU:n etu, että pysymme hyvinä ystävinä ja naapureina.