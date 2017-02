Britannia julkistaa kauan odotetun brexit-suunnitelmansa huomenna

Britannia julkistaa huomenna suunnitelmansa brexitin toteuttamisesta maan parlamentin tarkasteltavaksi. Britannian pääministeri Theresa May kertoi asiasta tänään. Britannian hallitus lupasi antaa suunnitelman parlamentin tutkittavaksi, kun korkein oikeus määräsi, että brexit-prosessia ei aloiteta ilman parlamentin hyväksyntää.

Aiemmin Britannian hallitus yritti sivuuttaa parlamentin ja käynnistää Lissabonin sopimuksen artikla 50:n mukaisen prosessin omin päin. Korkeimman oikeuden päätös kuitenkin määräsi hallituksen konsultoimaan parlamenttia.

Tällä hetkellä lakiesitys brexit-neuvotteluiden aloittamisesta on parlamentin alahuoneen käsiteltävänä. Maylla on kovat paineet saada lakiesitys nopeasti läpi, koska hän on luvannut EU-johtajille käynnistävänsä artikla 50:n maaliskuun loppuun mennessä.

Alahuoneen jälkeen lakiesitys menee myös parlamentin ylähuoneen käsittelyyn. Esityksen arvellaan voivan viivästyä parlamentin ylähuoneessa, missä Mayn konservatiivipuolueella ei ole enemmistöä. Lain voimaantulo vaatii lopuksi myös kuningatar Elisabetin hyväksynnän.