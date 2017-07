Britannia jätti EU:n taas tyhjin käsin brexit-neuvotteluissa

Euroopan unioni vaatii Britanniaa yhä selventämään kantojaan brexit-neuvotteluissa. Britannia ja EU päättivät tänään ensimmäisen varsinaisen neuvottelukierroksensa brexitistä. Neuvottelukierros alkoi maanantaina ja päättyi tänään.

EU:n neuvottelijan Michel Barnierin mukaan tarvitaan vielä seuraavakin neuvottelukierros elokuussa siihen, että kantoja selvitetään.

EU on vaatinut Britannialta selväsanaista lupausta siitä, että maa maksaa lähtiessään ne velvoitteet, joihin se on sitoutunut. Britannian pääneuvottelijan David Davisin mukaan saarivaltio kunnioittaa kansainvälisiä velvollisuuksiaan ja oikeuksia, mutta hän ei vastannut suoraan kysymykseen, onko maa valmis suorittamaan maksun lähtiessään.

Erolaskun on arvioitu olevan 60 miljardia tai jopa 100 miljardia, mutta se koostuu EU-puolen mukaan vain niistä velvoitteista, joihin maa on sitoutunut jäsenyyteensä aikana. Kyse ei ole rangaistuksesta, on toisteltu useaan otteeseen.

- Ratkaisuun pääseminen vaatii joustavuutta molemmilta puolilta, Davis sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa.