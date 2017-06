Britannia äänestää jännittävissä parlamenttivaaleissa

Britanniassa äänestetään tänään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Mielipidekyselyt ovat luvanneet voittoa pääministeri Theresa Mayn konservatiiveille, mutta ero kakkosena olevaan työväenpuolueeseen on kaventunut merkittävästi vaalipäivän lähestyessä.

May on halunnut vahvistaa nykyistä parlamenttienemmistöään ennen tässä kuussa alkavia brexit-neuvotteluja EU:n kanssa. Useiden arvioiden mukaan konservatiivien enemmistö saattaa jonkin verran kasvaa, mutta on myös täysin mahdollista, että se heikkenee nykyisestä. Yksi ratkaiseva tekijä on muun muassa se, kuinka ahkerasti työväenpuoluetta kannattavat nuoret jaksavat lähteä äänestämään.

Valmistautumista vaaleihin ovat varjostaneen Britanniassa tehdyt terrori-iskut.

Vaalihuoneistot avautuvat Britanniassa aamuyhdeksältä Suomen aikaa ja sulkeutuvat vasta puoliltaöin. Ovensuukyselyiden tuloksia on luvassa heti äänestyksen päätyttyä, mutta tarkempaa tietoa parlamenttipaikkojen jakautumisesta puolueiden kesken on luvassa vasta myöhemmin perjantaiaamuna.