Brexit-ministeri odottaa maan parlamentin tukevan EU:n tulliliiton jättämistä

Britannian Brexit-ministeri David Davis sanoi keskiviikkona, että hän odottaa maan parlamentin tukevan tulevassa äänestyksessä hallituksen aikomusta jättää EU:n tulliliitto. Parlamentti saattaisi äänestää asiasta jo ensi kuussa.

Tulliliittoon jäämisestä on tullut yksi kiistanaihe Brexit-väittelyssä. Se on kylvänyt eripuraa läpi Britannian.

Hallituksen tappio parlamentin ylähuoneessa viime viikolla on nostanut kysymyksiä siitä, onko pääministeri Theresa May sitoutunut jättämään tulliliiton. Suunnitelma on jakanut sekä Mayn konservatiivipuolueen mutta myös parlamentin.

– Hallitus on aina kunnioittanut parlamenttia, mutta odotan hallituksen aseman pysyvän, sanoi Davis parlamentaariselle komitealle Reutersin mukaan. Davisilta kysyttiin, seisooko hallitus päätöstensä takana, vaikka parlamentin jäsenet äänestäisivät hallituksen suunnitelmien vastaisesti.

Jos Britannia pysyy tulliliitossa, tekisi se EU:n ja Britannian välisestä kaupankäynnistä helpompaa. Siten myös vältettäisiin EU:n ulkorajan muodostuminen Britannian ja Pohjois-Irlannin rajalle, mutta tulliliitto voisi vaikeuttaa hallituksen kykyä liittyä muihin kauppasopimuksiin.

Davis odottaa, että EU tulee lopulta hyväksymään vapaakauppasopimuksen Britannian ja EU:n välille.

– Minusta se on massiivisesti ja ylivoimaisesti todennäköisin lopputulos, sanoi Davis.

Pohjois-Irlannin rajakysymystä ei puolestaan välttämättä ehditä ratkaista ennen Britannian ensi vuonna tapahtuvaa EU-eroa. Davisin mukaan päätöstä rajasta ei tarvitakaan ennen Brexit-siirtymän päättymistä, sillä Britannia pysyy tulliliitossa ja vapailla markkinoilla siirtymävaiheen ajan.

Parlamentilla on myös mahdollisuus esittää muutosehdotuksia Britannian ja EU:n väliseen vapaakauppasopimukseen myöhemmin tänä vuonna tapahtuvassa äänestyksessä.