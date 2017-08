Brasilian kongressi hautasi presidentti Temerin lahjussyytteet

Brasilian kongressin alahuone on haudannut maan presidenttiä Michel Temeriä vastaan nostetut lahjussyytteet. Syytteitä koskeva äänestys on edelleen kesken, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan Temer on jo saanut äänestyksessä puolelleen tarvitsemansa reilun kolmasosan edustajista.

Ennen äänestyksen aloittamista syytteiden hyväksymisestä kiisteltiin kiihkeästi kongressissa yhdeksän tunnin ajan.

Syyttäjän kesäkuussa nostamien syytteiden vieminen eteenpäin edellytti hyväksyntää kongressin alahuoneelta. Hyväksyntä vaati kahta kolmasosaa alahuoneen äänistä.