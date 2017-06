Bloomberg: Yhdysvaltain oikeusministeri Sessions palkkasi itselleen asianajajan

Yhdysvaltain oikeusministeri Jeff Sessions on palkannut itselleen henkilökohtaisen asianajajan samaan aikaan, kun erikoissyyttäjän tutkinta Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltojen vaaleihin on paisunut, kertoo Bloomberg. Sessions palkkasi tehtävään pitkäaikaisen ystävänsä Charles Cooperin, joka on Cooper & Kirk -asianajotoimiston puheenjohtaja Washingtonissa.

Cooper vahvistaa, että hänet palkattiin Sessionsin asianajajaksi muutamaa päivää ennen kuin Sessions antoi todistuksensa senaatin tiedustelukomitealle. Tiedustelukomitealla on meneillään oma Venäjä-tutkinta.

Linkki juttuun