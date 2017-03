Bloomberg: Trumpin vävyn perhe teki hyvän diilin kiinalaisten kanssa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin vävyn ja poliittisen neuvonantajan Jared Kushnerin perheen yritys on tehnyt kiinalaisen yrityksen kanssa kaupat, joista asiantuntijat kuvailevat Kushnerien hyötyvän poikkeuksellisen paljon. Asiasta kertoo Bloomberg.

Kiinan hallintoon epämääräisesti kytköksissä oleva Anbang on sijoittamassa Kushnerien omistamaan pilvenpiirtäjään New Yorkin Manhattanilla. Kushnerien ja kiinalaisyrityksen tekemän sopimuksen arvo on yhteensä neljä miljardia dollaria, joista Kushnerit saavat käteisenä yli 400 miljoonaa dollaria.

Kushnerien pilvenpiirtäjän arvoksi arvioidaan sopimuksessa 2,86 miljardia dollaria, mikä tekisi siitä Manhattanin historian kalleimman rakennuksen.

Kushnerien yrityksen mukaan Jared Kushnerin asema valtionhallinnossa ei aiheuta eturistiriitaa, sillä hän on myynyt perheyrityksen osakkeensa. Bloombergin haastattelema asiantuntija huomauttaa kuitenkin, että klassinen tapa vaikuttaa ihmiseen on tarjota tämän läheisille taloudellista hyötyä.

Entinen presidentti Barack Obama piti Anbangia niin epäilyttävänä, ettei suostunut vakoilun pelossa enää yöpymään kuulussa Waldorf Astoria -hotellissa sen jälkeen, kun kiinalaisyritys oli ostanut sen.

