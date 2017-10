BBC: Somalian pommi-iskussa kuollut yli 200 ihmistä

Somalian lauantaisessa pommi-iskussa on poliisin mukaan kuollut ainakin 230 ihmistä, uutisoi BBC. Lisäksi satoja on haavoittunut. Uutistoimisto AP:n mukaan Somalian hallitus on puolestaan kertonut, että kuolonuhreja on ainakin reilut 270 ja haavoittuneita noin 300.

Rekkaan pakatut pommit räjähtivät lauantaina Safari-hotellin sisäänkäynnin tuntumassa maan pääkaupungissa Mogadishussa. Hotelli romahti räjähdyksen voimasta, mikä aiheutti tuhoa myös hotellin ympärillä.

Poliisin mukaan kaupungissa tapahtui lauantaina myös toinen räjähdys, jossa kuoli kaksi ihmistä.

Iskujen tekijästä ei ole vielä varmuutta, mutta Mogadishu on ollut aikaisemmin maan hallitusta vastaan taistelevan al-Shabaab-järjestön iskujen kohde. Al-Shabaab on al-Qaida-terroristijärjestön liittolainen.

BBC:n mukaan Somalian presidentti Mohamed Abdullahi Farmajo onkin syyttänyt al-Shabaabia Safari-hotellilla tehdystä iskusta.

Isku tuomittu maailmalla

Yhdysvaltain, Britannian, Kanadan ja Ranskan johtajat tuomitsivat sunnuntaina iskun.

Esimerkiksi Yhdysvaltain hallinnon asiaa koskevassa tiedotteessa sanottiin maan jatkossakin olevan Somalian hallituksen, kansalaisten ja kansainvälisten liittolaisten tukena taistelussa terrorismia vastaan. Britannian ulkoministeri Boris Johson puolestaan sanoi maansa tuomitsevan Mogadishussa tehdyn "pelkurimaisen iskun, joka on vaatinut monien viattomien hengen". Ranskan presidentti Emmanuel Macron otti kantaa tapahtuneeseen Twitterissä sanoen muun muassa, että Ranska on Somalian tukena. Myös Kanadan pääministeri Justin Trudeau tuomitsi verisen iskun Twitterissä.

