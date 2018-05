BBC: Pohjois-Koreassa käyneen YK:n edustajan mukaan optimismista huolimatta maassa kärsitään yhä aliravitsemuksesta

Pohjois-Korean johtajien keskuudessa optimismi kasvaa, mutta maassa monet kärsivät yhä nälästä ja aliravitsemuksesta. Näin sanoo Pohjois-Koreassa tällä viikolla vieraillut YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman (WFP) pääjohtaja David BeasleyBBC:lle.

Beasleyn mukaan kyse oli ennenkuulumattomasta pääsystä maahan. Pääkaupunki Pjongjangin lisäksi hän vietti kaksi päivää maaseudulla, jossa hän tutustui WFP:n rahoittamiin avustusprojekteihin. Mukana seurasi jatkuvasti hallinnon kaitsijoita, mutta Beasleyn mukaan tästä huolimatta hän sai ainutlaatuisen pääsyn suljettuun maahan.

Pohjois-Korea tekee Beasleyn mukaan hartiavoimin töitä ravitsemustilanteen parantamiseksi, eikä nälkiintyminen ole enää niin suuri ongelma kuin 1990-luvulla.

- On tunne, että siellä ollaan kääntämässä uusi sivu historiassa, Beasley sanoo.

Hän vieraili Pohjois-Koreassa 8.-11. toukokuuta.

Aliravittuja lähes puolet väestöstä

Vierailu maaseudulla ja tutustuminen maanviljelykseen osoitti Beasleyn mukaan sen, että vain noin viidesosa maasta on viljelyskelpoista.

- (Maanviljelys) on hyvin jäsenneltyä, hyvin organisoitua, jokaista metriä viljellään haravilla, kuokilla ja lapioilla. He istuttavat viljelykasveja tienreunaan asti ja tienpenkereeltä alaspäin. He käyttävät kaiken käytettävissä olevan tilan, koska Pohjois-Korea on pääosin vuoristoinen maa.

Beasley sanoi, ettei nähnyt maassa merkkejä sellaisesta nälkiintymistä kuin 1990-luvun nälänhädän aikana. Hän kuitenkin lisäsi, että Pohjois-Koreassa on yhä aliravitsemusta.

Huhtikuussa YK pyysi 111:tä miljoonaa dollaria humanitaariseen apuun Pohjois-Koreassa.

WFP:n ravinnonsaantia maailmassa kartoittavan raportin mukaan viime vuonna yli kymmenen miljoonaa pohjoiskorealaista oli aliravittuja. Maassa on vajaa 25 miljoonaa asukasta. Monilla aliravitsemus on kroonista välttämättömien proteiinien, rasvojen, vitamiinien ja kivennäisaineiden puutteen takia.

Huono ravinto on erityisen turmiollista pikkulapsille sekä raskaana oleville ja imettäville äideille, koska hyvä ravinto on ratkaisevaa lapsen kehitykselle varhaisvuosina.

