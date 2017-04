BBC: Kolumbian maanvyöryissä kuollut kymmeniä lapsia

Kolumbian maanvyöryissä on BBC:n mukaan saanut surmansa ainakin 44 lasta. Asiasta kertoi presidentti Juan Manuel Santos, joka lensi viikonloppuna tuhoalueelle.

Tiedot kuolonuhrien määrästä ovat vaihdelleet. Santosin mukaan kuolonuhrien määrä on tällä hetkellä 207. CNN:n mukaan Kolumbian armeija on puolestaan kertonut, että surmansa on saanut ainakin 254 ihmistä.

Lukuisten ihmisten on myös kerrottu olevan kateissa perjantaina syntyneiden maanvyöryjen jäljiltä. BBC:n mukaan Santos kuitenkin tviittasi paikallista aikaa sunnuntaina iltapäivästä, että virallisesti ketään ei ole kateissa.

