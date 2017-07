BBC: Britanniassa poliisi tutkii neljää Lontoossa tehtyä happohyökkäystä

Britanniassa poliisi tutkii neljää tapausta, jossa ihmisten kasvoille heitettiin syövyttävää ainetta, uutisoi BBC. Kaikki hyökkäykset tapahtuivat itäisessä Lontoossa 90 minuutin aikana, ja tapauksia tutkitaan toisiinsa liittyvinä.

Hyökkäysten takia ei ole tehty pidätyksiä. Poliisin etsimät hyökkääjät liikkuivat mopoilla, BBC kertoo.

Hyökkäysten uhrit on viety sairaalaan, ja yhden vammoja on kuvailtu elämää muuttaviksi. Lontoon poliisi on sanonut odottavansa lisätietoja uhrien kunnosta.

Ensimmäinen hyökkäys tapahtui paikallista aikaa hieman ennen puolta yhtätoista torstai-iltana. Ensimmäinen uhri oli liikkeellä mopolla, kun kaksi yhden mopon kyydissä ollutta miestä pysähtyi hänen vierelleen ja heitti syövyttävää ainetta hänen kasvoilleen. Kaksikko sen jälkeen varasti uhrin mopon.

Seuraava hyökkäys tapahtui noin puoli tuntia ensimmäisen jälkeen, kolmas hieman ennen puolta kahtatoista ja neljäs puoli kahdentoista jälkeen. Kaksi hyökkääjää varasti myös neljännen hyökkäyksen yhteydessä mopon.

Linkki juttuun