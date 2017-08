Barcelonassa asuvat suomalaiset kertovat päivästä iskun jälkeen - “Ei täällä bunkkereihin olla piiloutumassa”

Barcelonan iskua läheltä todistanut suomalainen kertoo, että työpaikalla on tänään tarjolla kriisiapua. Tunnelma terrori-iskun jälkeisessä Katalonian maakunnan pääkaupungissa on huonosti nukutun yön jälkeen väsynyt ja edelleen järkyttynyt - silti elämän on jatkuttava. Iskupaikan läheisyydessä on tavallista rauhallisempaa.

- Pääkadulla on tänään hiljaista. Kaikki liikkeet ja terassit ovat kiinni enkä usko niiden avautuvan. Poliiseja täällä ei ole näkyvillä, paikalla iskun tapahtuma-aikaan ollut suomalainen Laura Hakola kertoo.

Hakolan työpäivä Katalonia-aukion vieressä sijaitsevassa kosmetiikkaliikkeessä keskeytyi eilen, kun ihmiset hakeutuivat iskun tapahduttua turvaan sisätiloihin. Heidät lukittiin rakennukseen kolmeksi tunniksi, kunnes poliisi ohjasi kaikki ulos.

- Olen menossa töihin iltapäivällä, mutta en tiedä, millainen työpäivästä tulee. Meille on tulossa psykologi paikalle ja puolet työntekijöistä ei tule töihin, Hakola sanoo.

Useita vuosia Barcelonassa asunut Mikko Latvala kertoo, että elämä kaupungissa jatkuu iskusta huolimatta. Hänen arvionsa mukaan ulkona liikkuu hiukan tavallista vähemmän ihmisiä, mutta tämä voi johtua myös lomakaudesta, jolloin moni paikallinen matkaa kaupungin ulkopuolelle.

Myös Latvala aikoo lähteä kaupungista viikonlopuksi.

- Saa nähdä, onko teillä vielä tiesulut ja tarkastetaanko kaikki autot. Espanjan poliisi on mielestäni tehnyt hyvää työtä tekijöiden kiinniottamiseksi.

Latvala kertoo, että pelon ja hysterian sijaan ihmiset ovat suhtautuneet rauhallisesti ja haluavat pysyä yhdessä vahvoina terrorismia vastaan.

- Ei täällä bunkkereihin olla piiloutumassa. Eilen illalla paikalliset auttoivat turisteja tarjoamalla kotejaan suojaksi, kun kaupungista ei päässyt pois. Kaduilla oleville vietiin ruokaa ja juomaa ja lainattiin puhelimia, joilla he saivat soittaa kotiin. Monet kävivät myös luovuttamassa verta.

Iskun tapahtumapaikalla La Rambla -kadulla ja Katalonia-aukiolla pidettiin puolenpäivän aikaan paikallista aikaa hiljainen hetki, jolla kunnioitettiin uhreja ja tuomittiin terroriteko.