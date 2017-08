Espanjan viranomaiset vahvistavat, että Barcelonan autoiskussa on kuollut 13 ihmistä ja loukkaantunut 50.

Vuokrattu pakettiauto ajoi väkijoukkoon La Ramblan kävelykadulla kaupungin keskustassa alkuillasta. Silminnäkijöiden mukaan auto osui kymmeniin ihmisiin. Auton kuljettaja pääsi pakenemaan.

Katalonian poliisi vahvistaa, että se on ottanut kiinni miehen liittyen Barcelonassa tehtyyn autoiskuun. Ei ole tiedossa, oliko hän auton kuljettaja. Poliisi kiistää tiedot, että iskun lähellä sijaitsevaan ravintolaan olisi linnoittautunut epäiltyjä.

Poliisi on julkaissut kuvan miehestä, joka vuokrasi iskussa käytetyn pakettiauton Santa Perpegua de Mogodan alueelta Barcelonan liepeillä. Miehen taustoista ei ole vielä tietoa.

Toinenkin epäilty?

Espanjalaismedia kertoo, että poliisi etsii Barcelonassa toistakin terroriepäiltyä. Joidenkin tietojen mukaan molemmat epäillyt olisivat ravintolassa El Ravalin alueella.

Sanomalehti El Mundon poliisilähteiden mukaan miehet olivat vuokranneet ainakin kaksi pakettiautoa. Espanjalaismedia kertoo, että toinen pakettiauto olisi löytynyt Vicin kaupungista, joka sijaitsee noin 60 kilometriä Barcelonasta pohjoiseen.

Poliisi kehottaa ihmisiä välttämään La Ramblan aluetta. Poliisi on eristänyt kadun ja myös evakuoinut lähialueita. Kauppoja ja ravintoloita on suljettu, ja kaupungin julkinen liikenne on pysäytetty.

Suomen ulkoministeriö ei ole saanut vielä tietoa siitä, onko uhrien joukossa suomalaisia.

Myös presidentti Sauli Niinistö on kommentoinut Barcelonan terrori-iskua Twitterissä. Niinistö totesi, että terroristit iskivät jälleen Eurooppaan.

Hän kertoi seuraavansa Barcelonan tilannetta äärimmäisellä vakavuudella ja toivotti voimia iskun uhreille, heidän omaisilleen ja pelastajille.

Tunnettu turistikatu

Barcelonan terrori-iskun tapahtumapaikka La Rambla on kaupungin vilkkain turistikatu. Reilun kilometrin mittainen kävelykatu kulkee kaupungin keskusaukiona pidetyltä Katalonia-aukiolta Kolumbus-patsaalle lähelle Välimeren rantaa.

La Ramblaa reunustavat sadat ravintolat ja kaupat ja se on myöhäiseen yöhön asti täynnä turisteja, kaupustelijoita ja katutaiteilijoita. Katu on ollut tunnettu myös siitä, että se on taskuvarkaiden suosiossa.

Barcelona on suomalaisten suosima lomakaupunki, ja ulkoministeriön mukaan kaupungissa asuu talvisin noin 500 suomalaista.

Kaleva.fi seuraa tilannetta.

Oletko paikalla Barcelonassa? Ota yhteyttä Kalevan verkkotoimitukseen numeroon 044 799 5797 tai sähköpostitse verkkotoimitus@kaleva.fi. Voit myös lähettää kuvan tai videon verkkolomakkeen kautta.

Linkki juttuun

Linkki juttuun