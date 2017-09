Bangladeshin pääministeri vaatii rohingya-muslimeille turva-alueita Myanmariin

Bangladeshin pääministeri on ehdottanut YK:n valvomia turva-alueita Myanmariin rohingya-muslimien suojelemiseksi. Pääministeri Sheikh Hasina ehdotti asiaa YK:n yleiskokouksessa.

Hasinan mukaan väkivaltaisuuksia paenneiden on pystyttävä palaamaan kotimaahansa turvallisesti ja arvokkaasti.

Satojatuhansia rohingya-muslimia on paennut viime viikkoina Myanmarista Bangladeshiin. YK on arvioinut, että Myanmarin Rakhinen osavaltiossa on käynnissä etninen puhdistus.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vaatinut Myanmaria lopettamaan sotilastoimet rohingya-muslimeja vastaan.