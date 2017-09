Bangladesh rajoittaa rohingya-pakolaisten liikkumista

Bangladesh on alkanut rajoittaa Myanmarista vainoa paenneiden rohingya-pakolaisten liikkumista. Tänään tehdyn päätöksen perusteella rohingyat eivät saa poistua määritellyiltä alueilta rajaseuduilta.

- Heidän tulee määrätyillä leireillä, kunnes he palaavat kotimaahansa, poliisin tiedottaja Sahely Ferdous sanoi lausunnossa.

Rohingyoita on myös kielletty hakemasta majoitusta ystäviltään ja tuttaviltaan, ja paikallisia on kielletty vuokraamasta heille asuntoja. Myös bussi- ja rekkakuskeja on kielletty ottamasta rohingyoita kyytiin. Poliisi tarkkailee tilannetta teille pystyttämissään tarkastuspisteissä.

Bangladeshin viranomaiset ovat joutuneet omien sanojensa mukaan ennen näkemättömään kriisiin yli 400 000 rohingyan paettua Myanmarista Bangladeshin puolelle kuukauden sisällä.

Valtaosa rohingya-pakolaisista elää kurjissa oloissa Cox's Bazarin alueella lähellä Myanmarin rajaa. Siellä asui jo satojatuhansia rohingyoita ennen viimeistä pakolaisaaltoa.

Monet uudet pakolaiset ovat majoittuneet mutaisilla tienvarsilla, koska pakolaisleirit ovat olleet jo valmiiksi ylikansoitettuja. Kaikille perheille ei ole riittänyt kattoa pään päälle, ja pakolaiset ovat joutuneet taistelemaan ruoka- ja vesitoimituksista.