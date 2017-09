Balilla annettiin evakuointimääräys mahdollisen tulivuorenpurkauksen takia

Indonesian Balilla on annettu evakuointimääräys mahdollisen tulivuorenpurkauksen takia.

Tulivuori Agung saattaa purkautua millä hetkellä hyvänsä, ja ihmisiä noin 12 kilometrin säteellä tulivuoresta on kehotettu evakuoitumaan, kertoo australialainen sanomalehti Sydney Morning Herald. Jo noin 10 000 asukasta on totellut evakuoitumiskehotusta. Heitä on majoitettu urheilukeskuksiin ja telttoihin. Evakuointi saattaa koskea kaikkiaan jopa 100 000:ta lähialueen asukasta.

Toistaiseksi alueen lentokentät ovat pysyneet auki. Australian ulkoministeriö on kuitenkin antanut matkustusvaroituksen, jonka mukaan tulivuorenpurkaus voi vaikuttaa lentoliikenteeseen alueella.

Tulivuori sijaitsee lähellä suosittuja turistialueita. Esimerkiksi Kutan kaupunki sijaitsee noin 70 kilometrin päässä tulivuorelta.

Agung purkautui viimeksi vuonna 1963. Tuolloin purkaus tappoi 1 100 ihmistä.

