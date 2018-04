Avaako Britannian EU-ero Pandoran lippaan Pohjois-Irlannissa?

Pitkäperjantain rauhansopimus solmittiin 20 vuotta sitten, mutta brexit uhmaa sen perustaa

Miksi Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisestä rajasta on tehty niin suuri numero Britannian EU-eroneuvotteluissa? Syynä on kolmen vuosikymmenen ajanjakso 1968–98, jonka vaatimattomalta kuulostava nimi The Troubles (ikävyydet) käsitti murhia, pommeja ja yli 3 500 kuolonuhria.

Tiistaina päivälleen 20 vuotta sitten solmittu pitkäperjantain rauhansopimus on vienyt Pohjois-Irlannin väkivallan pois otsikoista ja painanut verisen lähihistorian liki unholaan. Katolilaisten ja protestanttien – tasavaltalaisten ja unionistien – jakolinjat eivät ole kuitenkaan kadonneet.

Yhteiselon vaikeudesta kertoo se, että Pohjois-Irlanti on yhä ilman aluehallitusta edellisen kaaduttua viime vuoden alussa.

– Jos yhteisöt ovat näin erillään toisistaan, moni pohtii, paljonko Pohjois-Irlanti lopulta on muuttunut 20 vuodessa, sanoo rauhansopimuksesta kirjan kirjoittanut Siobhan Fenton AFP:lle.

Britannian tiedustelupalvelun MI5:n tuoreen arvion mukaan terrori-isku Pohjois-Irlannin alueella on yhä "erittäin todennäköinen".

Vastoin enemmistön tahtoa

Pitkäperjantain sopimus perustuu tasavaltalaisten ja unionistien sekä Britannian ja Irlannin yksituumaisuudelle. Pohjois-Irlanti jäi asukkaiden enemmistön tahdon mukaisesti Britannian hallintaan, mutta asemaa harkittaisiin uudelleen, jos enemmistön mielipide muuttuu.

Brexit on ristiriidassa sopimuksen perusajatuksen kanssa. Enemmistö pohjoisirlantilaisista kun äänesti Britannian EU-eroa vastaan, ja se on myös vastoin Irlannin tasavallan toiveita ja etuja.

Pohjois-Irlannin erottaa Irlannista vajaan 500 kilometrin pituinen maaraja, jonka yli ihmiset ja tavarat ovat kulkeneet viime vuodet vapaasti. Samalla saaren eri osien taloudet ovat kietoutuneet yhä vahvemmin toisiinsa ja suuri osa Pohjois-Irlannille tärkeästä maatalousviennistä suuntautuu rajan yli etelään. Pohjois-Irlannin maanviljelijät ovat vahvasti EU-tukien varassa.

Tyytymättömyydestä väkivaltaan?

Pohjois-Irlannin poliisin mukaan rauhaa vastustavat tasavaltalaisryhmät valmistautuvat jo hyödyntämään brexitin aiheuttamaa tyytymättömyyttä. Rikolliset puolestaan näkevät saumoja salakuljetukselle.

Koska Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajasta tulee EU:n sisämarkkinoiden ulkoraja, sillä pitäisi periaatteessa tehdä tarkastuksia ja kantaa tulleja. Sekä EU että Britannia ovat vakuuttaneet, ettei tällaista "kovaa rajaa" synny.

Helpommin sanottu kuin tehty. Vaikka Pohjois-Irlanti ei jäisi osaksi sisämarkkinoita, pitäisi sen saada jonkinlainen erityisasema suhteessa EU:hun. Tämä taas siirtäisi rajaa Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille.

Britannian pääministerin Theresa Mayn hallitus on unionistipuolue DUP:n varassa. Se kannattaa brexitiä ja Pohjois-Irlannin tiukkaa sidettä Britanniaan.