Auton käyttö terrorismin välineenä on yleistynyt

Lontoon terrori-iskun välineenä käytettiin autoa kuten useassa muussakin viimeaikaisessa terrori-iskussa. Terrorismintutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta sanoo, että auton käyttö on Nizzan heinäkuussa 2016 tapahtuneen autoiskun jälkeen selvästi yleistynyt.

– Idea on ollut olemassa ja tämäntyyppisiä iskuja on tehty satunnaisesti, mutta tässä on kyse siitä, että onnistuneet iskut inspiroivat uusiin iskuihin ja toimintatapaa on erittäin helppo kopioida.

Auton vuokraaminen on helpompaa kuin suurta tuhoa aiheuttavan pommin rakentaminen. Pommin rakentaminen vaatii osaamista, se on riski rakentajalleen eikä kaikkia tarvittavia aineita edes ole välttämättä helppo saada.

Britannian iskuissa on aiemminkin käytetty myös veitsiä.

– Britanniassa ampuma-aseiden haltuun saaminen on selvästi vaikeampaa kuin monessa muussa maassa, mikä voi osaltaan vaikuttaa lähietäisyydeltä käytetyn aseen valintaan, Malkki sanoo.