Australiassa neljä otettu kiinni terrorismin vastaisessa operaatiossa - epäillään suunnitelleen lentokoneen pudottamista

Australiassa Sydneyssä neljä ihmistä on otettu kiinni, sillä heidän epäillään suunnitelleen lentokoneen pudottamista. Pääministeri Malcolm Turnbullin mukaan suunnitelma oli tarkkaan harkittu.

- Terrorismin uhka on hyvin todellinen. Viime yön operaatio onnistui, mutta lisää työtä on tehtävä.

Australian poliisikomentajan Andrew Colvinin mukaan lentokone oli tarkoitus räjäyttää itse tehdyllä räjähteellä. Poliisi kertoi takavarikoineensa ratsioissa useita esineitä, jotka kiinnittivät poliisin huomion. ABC:n mukaan kiinniotettujen kodeista löytyi osia, joista voi rakentaa kotitekoisen pommin.

Viranomaiset eivät ole kertoneet tarkemmin, mikä oli epäiltyjen suunnitelmien kohde ja milloin isku oli ajateltu toteuttaa. ABC:n mukaan viranomaiset uskovat, että pommi oli tarkoitus salakuljettaa lentokoneeseen.

Poliisi epäilee, että epäillyllä suunnitellulla teolla on ollut islamistinen motiivi.

- Me uskomme, että kyse on islamistisesta terrorismista. Meidän täytyy yhä selvittää, mitä tarkalleen on tämän takana, Colvin sanoi.

Colvin lisäsi, että Australian poliisi on saanut asiasta luotettavia tietoja muilta viranomaisilta, mutta ei kommentoinut, olivatko pidätetyt jollakin tarkkailulistalla.

Colvinin mukaan tutkinta tulee kestämään pitkään.

Turvatoimia kiristetty Australian lentokentillä

Pääministerin mukaan turvallisuutta on nyt lisätty kaikilla Australian lentokentillä. Oikeusministeri Michael Keenanin mukaan epäilty suunnitelma oli kolmastoista kerta, kun viranomaiset ovat terrorismin uhka-arvion nostamisen jälkeen estäneet merkittävän terroriuhan syntymisen. Terrorismin uhka-arviota nostettiin vuonna 2014.

- Australiassa suurin uhka ovat edelleen yksin toimivat ihmiset. Viime yön tapahtumat muistuttavat meitä kuitenkin siitä, että ihmisillä saattaa silti olla tarkoin harkittuja suunnitelmia ja tarkoin suunnitellut iskut ovat edelleen uhka, Keenan sanoo.

Keenan katsoo, että kaikkien on oltava Australiassa varuillaan.