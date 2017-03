Asiantuntija: Venäläiset botit härnäävät Trumpia Twitterissä

Venäläiset syöttävät Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille automatisoidusti valeuutisia Twitterissä kun tietävät tämän olevan linjoilla, sanoo senaatin tiedustelukomitean kuulemisessa todistanut kyberturvallisuusasiantuntija ja entinen FBI-agentti Clinton Watts. Tarkoitus on hänen mukaansa saada Trump lukemaan tai jopa jakamaan Venäjän edun mukaisia valheita.

Watts sanoo, että venäläisillä oli poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Yhdysvaltojen vaaleihin viime vuonna, koska Trump ja hänen kampanjapäällikkönään muutamia kuukausia toiminut Paul Manafort käyttivät valeuutisia hyväkseen vaalikampanjassa. Watts syyttää Trumpin hämärtäneen tahallaan totuuden ja valheiden eroa myös presidenttinä.

Kyberturvallisuusasiantuntija korostaa, että venäläisten informaatiohyökkäykset kohdistuvat yhtä lailla republikaaneihin ja demokraatteihin. Viime vuoden vaaleissa venäläiset toimivat demokraattien presidenttiehdokasta Hillary Clintonia vastaan, mutta esimerkiksi tällä viikolla venäläiset botit ovat haukkuneet Twitterissä edustajainhuoneen puhemiestä, republikaani Paul Ryania terveydenhuoltouudistuksen epäonnistumisesta.

Maltillisempi tutkimusote

Senaatin tiedustelukomitea järjesti tänään ensimmäisen julkisen kuulemisen tutkimuksessa, joka selvittää Venäjän sekaantumista Yhdysvaltojen viime vuoden presidentinvaaleihin. Samaa asiaa tutkii erikseen myös edustajainhuoneen tiedustelukomitea, jonka ensimmäinen julkinen kuuleminen oli viime viikolla.

Liittovaltion poliisin FBI:n johtaja James Comey antoi edustajainhuoneen komitealle dramaattisen lausunnon, jossa hän kertoi FBI:n tutkivan Trumpin kampanjaväen Venäjä-kytköksiä. Kaksi päivää myöhemmin komitean puheenjohtaja, republikaani Devin Nunes perui tälle viikolle suunnitellun toisen julkisen kuulemisen. Demokraatit epäilevät Valkoisen talon painostaneen Nunesia.

Senaatin komitea valitsi toisenlaisen tien eikä kutsunut ensimmäiseen julkiseen kuulemiseensa kaikkein tulenaroimpia todistajiaan. CNN:n mukaan komitean puheenjohtaja, republikaani Richard Burr ja komitean varapuheenjohtaja, demokraatti Mark Warner olivat tehneet tietoisen päätöksen hankkia ensin mahdollisimman paljon taustatietoa ja kuulla vasta sitten suurta yleisöä eniten kiinnostavia todistajia.

Trumpin entisen kampanjapäällikön Manafortin ja presidentin vävyn ja poliittisen neuvonantajan Jared Kushnerin on määrä todistaa myöhemmissä kuulemisissa. CNN:n mukaan myös Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan tehtävästä potkut saanut Michael Flynn on niiden 20 todistajan joukossa, jotka senaatin komitea on kutsunut kuultavaksi.

Burr ja Warner korostivat kumpikin tämänpäiväisen kuulemisen aloituspuheenvuorossaan, ettei Venäjän sekaantuminen Yhdysvaltojen vaaleihin ole puoluepoliittinen kysymys. Lausunnot tuntuivat tekevän pesäeroa edustajainhuoneen komiteaan, jonka tutkimusta puoluepoliittinen köydenveto varjostaa.

