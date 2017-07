Asiantuntija Trumpin pojan sähköposteista: "Tässä saattaa nyt olla kyseessä se savuava ase"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pojan Donald Trump Jr:n julkaisemat sähköpostiviestit todistavat, että Trumpin lähipiiri on ollut tekemisissä venäläisten kanssa vaalikampanjansa aikana. Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Hänen mukaansa viestit ovat erityisen raskauttavia.

Trump Jr julkaisi kustantaja Rob Goldstonen kanssa vaihtamansa sähköpostit New York Timesin uutisoinnin jälkimainingeissa tiistaina. New York Times oli aiemmin kertonut, että Trump Jr tapasi venäläisen asianajajan Natalia Veselnitskajan muutama viikko isänsä presidenttiehdokkuuden varmistumisen jälkeen vuonna 2016.

Trump Jr:n ja Goldstonen viestinvaihdon mukaan venäläislähteet olisivat olleet valmiita tarjoamaan Donald Trumpia hyödyttävää raskauttavaa tietoa vastaehdokas Hillary Clintonista Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan aikana.

- Nämä viestit voivat olla nyt se savuava ase, jolla Trumpin voidaan osoittaa toimineen venäläistahojen myötävaikutuksella Hillary Clintonia vastaan, Aaltola sanoo.

- On vaikea ajatella enää, että Trump ei olisi ollut tietoinen tästä toiminnasta. Kysymys sitten on, miten kongressin republikaanit tähän reagoivat.

Trump Jr on sanonut, ettei hänen isänsä tiennyt tapaamisesta mitään.

Sotku syvenee entisestään

New York Times -lehti julkaisi viikonloppuna tapaamista käsittelevän jutun, jonka jälkeen Trump Jr myönsi tavanneensa venäläisasianajajan. Myöhemmin Trump Jr julkaisi pidemmän tiedotteen, jossa hän kertoi asianajajan tarjonneen tietoja Clintonista.

- Nyt on olemassa todistusaineistoa siitä, että Trumpin poika on ollut tekemisissä tahoihin, joilla väitetään olevan yhteyksiä Venäjän päättäjiin ja tiedusteluun. Hän on pyytänyt informaatiota ja sopinut tapaamisesta, Aaltola sanoo.

Vyyhti haittaa Aaltolan mukaan Trumpin presidenttiyttä ja hänen kykyään hoitaa maan ulkopolitiikkaa. Sotku syvenee entisestään ja presidenttiin kohdistuvat epäilykset asettavat varjoa Trumpin toiminnan ylle erityisesti Yhdysvalloissa. Seuraava kysymys koskee sitä, millaista tietoa vaalikampanjan aikana on liikkunut venäläisten ja Trumpin kampanjan välillä.

- Presidentti Trump voi vedota tietysti siihen, ettei tiennyt poikansa toimista tai vedota amatöörimäisyyteen ja kömpelyyteen, kuten ennenkin. Hänhän on kieltänyt kampanjan ja lähipiirin yhteydet venäläistahoihin aiemmin, Aaltola sanoo.

- Nyt täytyy tietenkin saada tietää, mitä tietoa on liikkunut. Liittyykö tämä vaalihakkerointiin ja Clintonin sähköpostiurkintaan vai mistä on kysymys.