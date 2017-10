Asianajaja: Las Vegasin joukkoampujan naisystävä ei tiennyt ampujan suunnitelmasta

Las Vegasin joukkoampujan naisystävä Marilou Danley sanoo, ettei hänellä ollut mitään tietoa ampujan Stephen Paddockin suunnitelmista. Danley kertoi asiasta asianajajansa lukemassa lausunnossa.

Danley myös sanoi lausunnossaan pitäneensä Paddockia kilttinä, välittävänä ja hiljaisena miehenä.

- Rakastin häntä ja toivoin rauhallista tulevaisuutta hänen kanssaan. Hän ei ikinä sanonut minulle tai tehnyt mitään, mistä olisin voinut päätellä, että jotain tällaista kauheaa tapahtuu, Danley sanoi lausunnossaan.

Paddockin filippiiniläissyntyinen naisystäväpalasi Filippiineiltä tiistaina paikallista aikaa Yhdysvaltoihin ja joutui heti liittovaltion poliisin FBI:n kuultavaksi.

Danleyn Australiassa asuvat sisaret kertovat australialaisen televisiokanava 7:n haastattelussa, että Paddock oli yllättänyt Danleyn ostamalla tälle lennon Filippiineille. Sisar arvelee, ettei hän halunnut Danleyn sekaantuvan suunnitelmiinsa.

Useat Paddockin puolitutut ovat kuvailleet häntä Washington Postille happamaksi, epäystävälliseksi ja kopeaksi. Hänen kerrotaan myös puhuneen julkisilla paikoilla Danleylle nöyryyttävään ja ilkeään sävyyn.

Paddockin veljen mukaan tämä kuitenkin rakasti ja jumaloi Danleytä. Hän kertoo pariskunnan tavanneen kasinolla, jossa Danley työskenteli kasinoemäntänä. Pariskunta tiettävästi pelasi uhkapelejä rinta rinnan.

Motiivi yhä epäselvä

Paddockin motiivi veriteolle on edelleen hämärän peitossa. Hänen jäljiltään on löydetty kolmesta eri kohteesta yhteensä 47 asetta, jotka oli ostettu viidestä eri osavaltiosta. Poliisi on myös kertonut ampujan panneen kameroita Mandalay Bay -hotelliin, jonka ikkunoista hän ampui ihmisiä. Kameroita oli kolme: kaksi käytävässä ja yksi hotellihuoneen oven ovisilmässä.

Paddock tulitti läheisen kantrimusiikkifestivaalin yleisöä 32. kerroksessa sijaitsevan hotellihuoneensa ikkunoista noin kymmenen minuutin ajan. Hän ampui satoja laukauksia ennen kuin poliisin erikoisjoukot tunkeutuivat huoneeseen. Paddock oli kuitenkin ilmeisesti tuolloin jo tehnyt itsemurhan.

Joukkomurhan uhriluku on nyt 59, ja kymmenien haavoittuneiden tila on yhä kriittinen.