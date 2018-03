Asemiehet hyökkäsivät Ranskan lähetystöön ja armeijan tukikohtaan Burkina Fasossa

Asemiehet ovat hyökänneet Ranskan suurlähetystöön ja Burkina Fason armeijan tukikohtaan pääkaupungissa Ouagadougoussa. Ainakin kuusi hyökkääjää on kuollut ja useita turvallisuusjoukkojen jäseniä haavoittunut. Valtiollisen television mukaan seitsemän turvallisuusjoukkojen jäsentä on kuollut. Ainakin 50 ihmistä on haavoittunut, kertovat viranomaiset.

Maan viestintäministeri sanoi, että hyökkäys vaikuttaa vahvasti terrorismilta, mutta siviiliuhreja ei ole. Ei ole tiedossa, kuka on hyökkäyksen takana.

Ammuskelu alkoi aamupäivällä paikallista aikaa. Tukikohdan läheisyydessä tapahtui myös räjähdys.

Ranskalaisen diplomaattilähteen mukaan uhrien joukossa ei ole ranskalaisia. Pariisin yleinen syyttäjä sanoi aloittaneensa tutkinnan "terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhayrityksestä". Tutkinta on tapana aloittaa Ranskan kansalaisiin kohdistuneiden hyökkäyksien jälkeen.

Lähetystön tilanteen kerrotaan olevan hallinnassa

Neljä hyökkääjää kuoli suurlähetystöllä ja ainakin kaksi armeijan tukikohdassa. Silminnäkijän mukaan rynnäkkökiväärein aseistautuneet hyökkääjät yrittivät päästä lähetystön alueelle. He myös sytyttivät auton palamaan kadulla, kertoo BBC. CNN:lle puhuneen silminnäkijän mukaan armeijan tukikohtaan hyökänneillä oli Burkina Fason armeijan univormut.

Ranskalaislähteiden mukaan tilanne lähetystöllä on nyt hallinnassa. Alueelta otetuissa kuvissa näkyi paksu, musta savupilvi.

Burkina Fasoon sijoitetut ranskalaisjoukot on asetettu valmiustilaan. 4 000 sotilaan vahvuiset ranskalaisjoukot ovat maassa osana Sahelin alueella toimivien jihadistien vastaista operaatiota, joka alkoi vuonna 2014. Länsimaat pitävät Burkina Fasoa tärkeänä liittolaisenaan Sahelin alueen al-Qaidan vastaisessa taistelussa.

Jihadistien ja hallituksen taisteluissa on kuollut tuhansia ihmisiä ja kymmenettuhannet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Viime elokuussa kaksi hyökkääjää avasi tulen ravintolassa Ouagadougoun keskustassa. 19 ihmistä kuoli ja 21 haavoittui.

Tammikuussa 2016 30 ihmistä kuoli kun al-Qaidan taistelijat hyökkäsivät hotelliin kaupungin keskustassa. Kuolleiden joukossa oli kuusi kanadalaista ja viisi eurooppalaista.

