Asemiehet ampuivat kohti poliisia Jerusalemin pyhällä kohteella

Israelissa Jerusalemissa kolme asemiestä on tapettu sen jälkeen, kun he avasivat tulen lähellä pyhää Temppelivuorta. Miehet ampuivat kohti israelilaisia poliiseja. Laukauksista haavoittui kolme ihmistä, joista kaksi on kriittisessä tilassa.

Miehet pakenivat kohti Temppelivuoren moskeijaa, jonne heidät lopulta ammuttiin. Ampujien henkilöllisyydestä ei toistaiseksi ole annettu tietoa.

Poliisi on sulkenut Temppelivuoren alueen, ja moskeijan perjantain rukoushetket on peruttu.

Yhteenottoa luonnehditaan yhdeksi vakavimmista lähivuosina tapahtuneista.