Arviolta 250 siirtolaisen pelätään hukkuneen Välimerellä

Välimerellä arviolta 250 siirtolaisen pelätään hukkuneen. Asiasta kertoo espanjalainen avustusjärjestö, jonka pelastusvene löysi torstaina Libyan rannikolta viiden ihmisen ruumiit sekä kaksi osittain uponnutta kumivenettä.

- Emme usko, että on olemassa mitään muuta selitystä kuin se, että nämä veneet ovat olleet täynnä ihmisiä, järjestön tiedottaja Laura Lanuza kommentoi.

Hänen mukaansa yhden kumiveneen kyydissä on yleensä ollut 120-140 siirtolaista.

- Emme ole yli vuoteen nähneet yhtäkään kumivenettä, joka ei olisi aivan täynnä ihmisiä, Lanuza jatkoi.

Osittain veden alla olleet kumiveneet sekä viiden ihmisen ruumiit löydettiin läheltä toisiaan. Lanuzan mukaan kaikki kuolleena löydetyt olivat afrikkalaisia miehiä, arviolta 16-25-vuotiaita. Pelastusveneen henkilökunnan mukaan miehet olivat hukkuneen noin vuorokausi ennen kuin heidät löydettiin torstaina pian auringonnousun jälkeen.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan alueella partioivat pelastusveneet kutsuttiin torstaina kolmannen uponneen veneen avuksi, minkä takia pelkona, että viime päivinä on voinut hukkua vielä enemmän ihmisiä kuin espanjalainen avustusjärjestö arvioi.

Välimerellä kuollut tänä vuonna jo satoja

Lähes 6 000 ihmistä on pelastettu Välimereltä sitten viime sunnuntain. Tämän myötä vuoden 2017 aikana Italiaan tuotujen ihmisen määrä on noussut lähelle 22 000:ta, mikä on huomattavasti enemmän kuin viime vuonna saman ajanjakson aikana.

YK:n arvion mukaan ainakin 440 siirtolaista on kuollut tänä vuonna ylittäessään merta Libyasta Italiaan. YK:n pakolaisjärjestö on puolestaan arvioinut, että hukkuneita voi olla lähes 600.

Iso osa Italiaan saapuneista siirtolaisista on kotoisin Afrikasta.