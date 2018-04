Armeniassa oppositiojohtajan ja väliaikaisen pääministerin tapaaminen kariutui - pääkaupungissa taas suurmielenosoitus

Armeniassa poliittinen kriisi syvenee. Pääkaupungissa Jerevanissa kymmenettuhannet ihmiset ovat jälleen lähteneet kaduille osoittamaan mieltään hallitusta vastaan.

Viranomaiset ovat kiristäneet turvatoimia kaupungissa. Kaduille on määrätty lisää poliiseja, ja hallituksen sekä hallitsevan HHK-puolueen rakennuksia on eristetty.

Opposition mielenosoitukset johtivat maanantaina pääministeri Serzh Sarkisianin eroon. Tänään oppositiojohtaja Nikol Pashinianin piti tavata väliaikainen pääministeri Karen Karapetian, mutta tapaaminen peruttiin.

Miesten piti keskustella rauhanomaisesta ratkaisusta tilanteeseen. Nyt oppositio syyttää hallitusta valtaan takertumisesta. Oppositio vaatii, että uusi pääministeri ei saa tulla Sarkisianin HHK-puolueesta. Puolueella on kuitenkin enemmistö Armenian parlamentissa.

Jerevanin protestiin osallistunut politiikan tutkija Stepan Grigorian sanoi, että nykyjärjestelmästä on päästävä eroon, koska se on "rikollinen".

- Pää on leikattu poikki, mutta vartalo - HHK-puolue - on vielä jäljellä, ja siitäkin on päästävä, Grigorian sanoi.

Armenian presidentti Armen Sarkisian on kehottanut osapuolia vuoropuheluun ja vedonnut kompromissiratkaisun puolesta. Presidentillä on Armeniassa lähinnä seremoniallinen rooli.