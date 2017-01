Arkeologiryhmä teki Etelä-Egyptissä merkittävän hautalöydön

Ruotsalaisarkeologin johtama ryhmä on tehnyt suuren hautalöydön Egyptissä. Maan eteläosasta Assuanin lähistöltä on löytynyt 55 hautaa, joista useissa on 10-15 ihmistä. Haudat ovat tuhansia vuosia vanhoja. Ne ovat peräisin Uudeksi valtakunnaksi kutsutun kauden alkuvaiheesta.

Monia haudoista ei ole vielä avattu. Kahdesta avatusta on löytynyt pikkulasten jäännöksiä sekä kissa.

Kaivauksia johtava arkeologi Maria Nilsson Lundin yliopistosta toivoo, että ryhmä pystyisi avaamaan yhden suurista haudoista, johon on haudattu aikuisia. Hautaa ei ilmeisesti ole ryöstetty niiden noin 3 500 vuoden aikana, jotka ovat kuluneet Niilin varrella sijaitsevan hautapaikan käyttämisestä.

Uuden valtakunnan aikaisia faaraoita olivat muun muassa Ramses II ja Tutankhamon.