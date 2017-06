Arabiemiirikunnat haluaa USA:lta ja Euroopalta takuut Persianlahden kriisin ratkaisemiseksi, Qatar kritisoi saamaansa vaatimuslistaa

Arabiemiirikuntien mukaan Persianlahden diplomaattisen kriisin ratkaisu saattaa vaatia Yhdysvalloilta ja Euroopalta takuut siitä, että ne valvovat mahdollista sopimusta Qatarin ja sen naapurimaiden välillä.

Qatarin ja sen naapureiden välinen kiista puhkesi 5. kesäkuuta, kun Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Egypti katkaisivat suhteet Qatariin syyttäen sitä terrorismin tukemisesta. Qatar on kiistänyt syytökset.

Saudi-Arabia liittolaisineen on myös lähettänyt Qatarille 13 kohdan listan, jossa vaaditaan muun muassa sulkemaan al-Jazeera-mediayhtiö ja Iranin suurlähetystö.

Qatarin mukaan Saudi-Arabian ja sen liittolaisten vaatimuslista on kohtuuton ja loukkaa maan suvereniteettia. Kohtuuttomuudella viitataan Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillersonin kommenttiin, jossahän kertoi Yhdysvaltojen toivovan, että Qatarille laaditut vaatimukset ovat "kohtuullisia ja toteutettavissa".

- Tämä lista ei täytä noita vaatimuksia, hallituksen edustaja sanoi.

Qatarin mielestä sille esitetyt 13 vaatimusta eivät myöskään liity terrorismin vastaiseen taisteluun. Tällä maa puolestaan viittasi Saudi-Arabian ja sen liittolaisten väitteisiin, joiden mukaan Qatar tukee terrorismia.

Maat myös perustelivat reilun parin viikon takaista diplomaattisuhteiden katkaisemista sillä, että Qatar tukee terrorismia.

- Tämä eristys ei liity terrorismin vastaiseen taisteluun, vaan Qatarin suvereniteetin loukkaamiseen ja sen ulkopolitiikkaan sekaantumiseen, edustaja sanoi.

Laajoja vaatimuksia

Sovittelijana toimiva Kuwait antoi Saudi-Arabian ja liittolaisten laatiman listan Qatarille torstaina. Listaa ei ole julkistettu, mutta se on jo vuotanut laajalti mediaan.

Liittolaiset vaativat Qataria muun muassa sulkemaan al-Jazeera-mediayhtiön, Iranin suurlähetystön ja liittolaisensa Turkin Qatarissa operoiman tukikohdan.

Qataria vaaditaan myös lopettamaan kaikki yhteydenpito Bahrainin, Egyptin, Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien oppositioiden kanssa.

Qatarin tulee myös julistaa kauan tukemansa Muslimiveljeskunta laittomaksi.

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ulkoministeri Anwar Gargash sanoi eilen, että Qatarin tulisi suhtautua vaatimuksiin vakavasti, tai edessä häämöttää naapurimaiden "ero".

"Perheasia"

Vihanpito Persianlahdella on ollut vaivaannuttavaa kiistakumppanien liittolaiselle Yhdysvalloille. Tillerson on pyrkinyt sovittelemaan tilannetta, mutta muutoin Valkoinen talo on nostanut kädet pystyyn. Perjantaina Yhdysvallat kuvaili Persianlahden diplomaattista kriisiä "perheasiaksi".

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kuitenkin ehtinyt esittämään mielipiteensä asiasta jo aiemmin. Trump muun muassa vihjaili tviiteissään, että Qatar rahoittaa ekstremistejä.

Saudi-Arabia ja liittolaiset ilmoittivat diplomaattisuhteiden katkaisemisesta vajaa kuukausi Trumpin Saudi-Arabian vierailun jälkeen. Tuolloin Trump tviittasi, että on hienoa nähdä, että hänen vierailunsa tuottaa jo nyt tulosta.

- He sanoivat ottavansa tiukan linjan ekstremismin rahoituksen suhteen, ja kaikki asiat viittasivat Qatariin. Ehkä tämä on lopun alkua terrorismin kauhuihin, Trump kirjoitti.

Yhdysvaltojen suurin Lähi-idän lentotukikohta sijaitsee Qatarissa, minne on myös sijoitettu noin 10 000 yhdysvaltalaissotilasta.