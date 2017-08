Analyysi: Venezuela on Kuuban tiellä - rahaa virtaa maahan öljyn lisäksi vain huumeista

Yhdysvaltalainen kongressiedustaja Alberto Sires totesi muutama päivä sitten, että ”Venezuela on jo kuin Kuuba, jossa on öljyä”.

Caracasin katuja kävellessä vertaus herää henkiin.

Joka-aamuiset leipäjonot, tyhjät apteekit ja peruselintarvikkeiden pilviin nousseet hinnat muistuttavat elävästi vuosikausien kauppasaarrosta kärsinyttä saarivaltiota, jossa maksoin mojitoni aspiriinillä muutama vuosi sitten.

Aspiriinia ei löydy enää Venezuelastakaan. Yhä useampi paikallisista yrittäjistä on joutunut laittamaan lapun luukulle. Valtio on ottanut myös haltuunsa yrityksiä.





Maan taloudellinen tilanne on pahentunut entisestään Etelä-Amerikan valtioiden kauppavyöhykkeen Mercosurin erotettua maan järjestöstä.

Muun muassa Kolumbia, Chile, Guatemala, Meksiko, Peru ja Kanada ovat tuominneet yksimielisesti presidentti Nicolas Maduron politiikan ja Venezuelan opposition painostamisen.

Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos on vaatinut Yhdysvaltoja asettamaan maalle öljyboikotin.

Venezuelasta on paennut Kolumbiaan tuhansia kansalaisia viime vuosina ja viime aikoina tahti on kiihtynyt entisestään. Portugalin ja Espanjan suurlähetystöjen edessä on päivittäin jonoksi asti ihmisiä, jotka haluavat lähteä sekasorrosta kärsivästä kotimaastaan.





Tällä hetkellä maahan virtaa rahaa öljyn lisäksi ainoastaan huumeista. Mikäli Yhdysvallat asettaa maalle öljyboikotin, huumeiden merkitys kasvaa entisestään.

Valtion pyörittämä huumebisnes on kasvanut Farc-sissien ja Kolumbian hallituksen solmiman rauhan seurauksena.

Maduron seuraajaksi povattu Diosdado Cabello on ollut Yhdysvaltojen huumeviraston DEA:n pidätyslistalla eikä hän voi siksi edes poistua maasta.

Eikä Cabello ole suinkaan ainoa.

Amerikan valtioiden järjestön yleissihteerin Luis Almagron mukaan ”koko Venezuelan hallinto ja armeija ovat sekaantuneet huumekauppaan”.





Myös tässä asiassa esimerkki löytyy Kuubasta, jonka kommunistista hallintoa rahoitetaan huumekaupalla.

Kuuban johtaja Raul Castro on Maduron hallinnon tärkein tukija. Kuubalaista pehmeää aksenttia kuulee Caracasin kaduilla entistä useammin, sillä Kuuba on lähettänyt Venezuelaan sotilaita ja opastanut opposition painostuksessa.

Maduro toimii jo kuten hänen kuubalainen esikuvansa Fidel Castro aikoinaan vangitsemalla ja rankaisemalla toisinajattelijoita.

Valtiollisella televisiokanavalla Maduron toimia puolustetaan kertomalla, kuinka elintarvikepula ja maan kaaos ovat ”Yhdysvaltojen imperialistisen hallinnon ja sitä tukevien maiden” aikaansaannosta. Viestiä tehostetaan dramaattisella taustamusiikilla.

Opposition kanavalla puolestaan kehotetaan kansalaisia kadulle.

- Protestien lopettaminen tarkoittaisi demokratian hylkäämistä, sanoo oppositiopoliitikko Freddy Guevara ja ilmoittaa lauantaina järjestettävästä suurmielenosoituksesta.

Venezuelalaiset eivät halua kuubalaisten kohtaloa.