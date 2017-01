Analyysi: Trumpin tuomarinimestä alkaa poliittinen sota – jopa presidentin siskolla vaikutusta

Kaiken kohun keskellä Donald Trumpin ensimmäisten presidenttiviikkojen kovin kiista voi olla vasta edessä. Yhdysvaltain uusi presidentti on luvannut ilmoittaa tiistai-iltana (keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa) televisiopuheessa ehdokkaansa korkeimman oikeuden jäseneksi. Luvassa on takuuvarmasti iso puoluepoliittinen vääntö.



Yhdeksänjäsenisen oikeusistuimen yksi paikka on ollut tyhjänä viime vuoden helmikuusta, jolloin tuomari Antonin Scalia yllättäen kuoli.



Nimityksellä on iso merkitys, sillä vaikutusvaltaisen tuomioistuimen voimasuhteet ovat tällä hetkellä tasan. Neljä tuomaria luetaan liberaaleihin ja neljä konservatiiveihin. Korkeimman oikeuden tuomarit nimitetään eliniäksi.



”Luotsi”, joka valvoo yhteiskunnan kehitystä

Korkein oikeus on jonkinlainen luotsi, joka näyttää, mihin suuntaan yhteiskunta kehittyy. Se valvoo pöydälleen tulevien valitusten kautta, että kongressin ja virkamieskunnan päätökset noudattavat perustuslain kirjainta ja henkeä.



Kun perustuslaista ei useinkaan saada kovin yksityiskohtaisia suuntaviivoja, on korkeimmalla oikeudella valta tulkita sitä. Näin se voi ottaa kantaa esimerkiksi aborttioikeuteen, homoliittoihin, aseenkanto-oikeuteen ja kuolemanrangaistukseen.



Trump on luvannut esittää virkaan konservatiivia. Kaikki loppusuoralle päässeet neljä tuomaria luetaan konservatiiveiksi.



Amerikkalaismedian mukaan yksi neljästä, 59-vuotias Diane Sykes, putosi kuitenkin kalkkiviivoilla pois pelistä, kun amerikkalaiset abortin vastustajat leimasivat hänet abortin kannattajaksi.



Jäljellä jää kolme miestä: Neil Gorsuch (49), Thomas Hardiman (51) ja William Pryor (54).



Nimitys ei ole läpihuutojuttu



Trumpin avustajien kanssa keskustellut Politico-verkkolehti kirjoittaa, että valinta kohdistuu joko Gorsuchiin tai Hardimaniin.



Gorsuchin tausta on kuin luotu korkeimman oikeuden tuomariksi. Hänen äitinsä johti presidentti Ronald Reaganin hallinnon ympäristösuojeluvirastoa, ja hän itse on Harvardin ja Oxfordin yliopistojen kasvatti.



Hardiman puolestaan sopisi Trumpin vaalitaistelun aikaiseen kansanmiesimagoon. Hän on työläisperheen vesa, perheensä ensimmäinen collegen käynyt.



Hardimanilla on vielä takataskussaan erikoinen valttikortti: Donald Trumpin siskon tuki. Maryanne Trump Barry, 79, työskentelee samassa liittovaltion vetoomustuomioistuimessa kuin Hardiman. Barryn sanotaan antaneen veljelleen erinomaisen todistuksen Hardimanista.



Trumpin ehdokkaan nimitys ei ole mikään läpihuutojuttu, sillä valinnalle tarvitaan 60 senaattorin kannatus. Voimasuhteet ovat senaatissa nyt 52–48 republikaanien hyväksi.



Viime vuonna presidentti Barack Obama ajoi paikalle Merrick Garlandia, mutta senaattia johtanut republikaani Mitch McConnell ei suostunut ottamaan nimitystä käsittelyyn ennen marraskuun vaaleja.



Nyt demokraatit vannovat kostoa. He aikovat jarruttaa Trumpin ehdokkaan nimitystä niin pitkään kuin mahdollista.



Ennen pitkää Trump varmasti saa tahtonsa läpi. Mahdotonta ei ole sekään, että Trump saisi valita presidenttikaudellaan lisää suosikkituomareitaan korkeimpaan oikeuteen.



Nykyisen kokoonpanon vanhimmat ovat 78-, 80- ja 83-vuotiaita. Kaksi heistä on demokraattipresidentti Bill Clintonin valitsemia liberaaleja.