Analyysi: Trump yhdisti kahtiajakautuneen kansan – amerikkalaiset yksimielisen häpeissään Helsingin tapahtumista

Yhdysvaltojen presidentinvaaleista on aikaa kohta 2 vuotta, eikä tämä meidän suomalainen mediamme oikein vieläkään ole toipunut vaalitappiostaan. Ikävä kyllä Yhdysvaltojen Presidentin pilkkaamisesta on tullut itseään ruokkiva medailmiö, jonka arviointiin ei oikein riitä edes tyydyttävät taidot medianlukutaidossa. Ainakin toimittajien oma pää on niin pyörällä omasta idealismistaan, että itsekin uskovat juttuihinsa. Tästäkin Helsingin tapaamisesta on väännetty ennen ja jälkeen sellainen määrä wannabe-asiantuntijoiden spekulaatiota, että kommentoijien puolesta kertakaikkiaan hävettää. Ehkäpä median journalistiset taidot alennustilassaan eivät oikein riitä kommentoimaan Jenni Haukion perhosmekkoa haastavampia asioita.