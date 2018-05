Analyysi: Syttyykö Iranin ja Israelin välille sota? Iran uhkasi pyyhkiä juutalaisvaltion kartalta – Trump päästää vastavoimat irti

Pääministeri Benjamin Netanjahu painosti Donald Trumpia sanomaan irti Iranin ydinsopimuksen. Netanjahu sanoo Israelin olevan valmis sotilaalliseen yhteenottoon.

Iran on inhonnut Israelia islamilaisesta vallankumouksestaan lähtien.

Kirjoittaja Seppo Ylönen. KUVA: None

Presidentti Donald Trumpin päätöksellä luopua Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta voi olla vakavia seuraamuksia. Iranin, Yhdysvaltojen ja viiden muun valtion sopimuksen purkautuminen saisi kysymään, kestääkö hatara rauhantila Lähi-idässä.

Yksi alueen voimakkaimmista sotilasmahdeista on vihamielisten ryhmittymien ja naapureiden ympäröimä Israel.

Viime sunnuntaina Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu asteli median eteen kertomaan maan tiedustelupalvelun, Mossadin kaappauksesta.

Mossad oli onnistunut varastamaan Teheranissa joukon asiakirjoja, jotka osoittivat Netanjahun mukaan sen, kuinka pitkällä Iranin ydinaseohjelma oli.

Netanjahu piti lehdistötilaisuuden englannin kielellä ja parhaaseen tv-katseluaikaan Yhdysvalloissa. Viesti oli selvä: Netanjahu halusi häivyttää Valkoisen talon isännältä Trumpilta viimeiset epäilykset siitä, että sopimus Iranin ydinohjelmasta huono ja joutaa romukoppaan.

Kaksi päivää myöhemmin Trump sanoutui irti sopimuksesta.

Netanjahun – ja myös Trumpin – mielestä ydinsopimus on vaarallisella tavalla viallinen. Se ei kaksikon mielestä estä Irania kehittelemästä ydinasetta.

Netanjahun mukaan Israel on valmis yhteenottoon Iranin kanssa "mieluummin ennemmin kuin myöhemmin". Hän vertasi Iranin aggressiivista politiikkaa Natsi-Saksan toimiin 1930-luvun loppupuolella. Münchenin sopimus vuonna 1938 antoi natseille vapaat kädet miehittää Tshekkoslovakia.

Iranin vaikutusvalta on kasvanut Lähi-idässä

Iran on levittänyt vaikutuspiiriään Lähi-idässä vähä vähältä. Sillä on jo vahva jalansija Jemenissä, Irakissa, Libanonissa ja Syyriassa.

Erityisen paljon Israelia huolestuttaa Iranin toiminta Syyriassa. Israel on ilmoittanut, ettei se siedä Iranin jatkuvaa sotilaallista läsnäoloa Syyriassa.

Israelin koneet ovat tehneet pommituslentoja rajan lähellä oleviin kohteisiin, joissa Israel väittää tuhonneensa iranilaista sotilaskalustoa, muun muassa raketteja ja miehittämättömiä lennokkeja.

Golanin kukkuloilla asuvan siviiliväestön suojabunkkereita on avattu, ja alueelle on tuotu lisää ilmatorjuntapattereita. Israelin armeija on ollut viime päivät hälytysvalmiudessa.

Israelin ja Iranin välien kiristyminen on vaarallinen uusi käänne Lähi-idässä. Israel on sotinut lähimpien naapureidensa kanssa, mutta Iranin kanssa se ei ole koskaan koetellut voimiaan.

Vihanpito alkoi islamilaisesta vallankumouksesta

Itse asiassa maiden vastakkainasettelu ei ole mikään ikivanha juttu. Iranissa eli entisessä Persiassa on ollut vuosisatojen ajan iso juutalaisyhteisö, ja Israelin itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä maat olivat verraten hyvissä väleissä.

Tilanne muuttui kertaheitolla päinvastaiseksi Iranin islamilaisen vallankumouksen myötä vuonna 1979. Ajatolla Ruhollah Khomeini julisti paitsi Yhdysvallat, myös Israelin vihollisekseen.

Khomeinin jälkeenkin Iranin johtajat ovat jatkaneet samalla polulla. Presidentti Mahmud Ahmadinejad vaati, että Israelin valtio pitää pyyhkiä pois kartalta. Samaa on julistanut Iranin uskonnollinen johtaja Ali Khamenei.

Iranin korkein johtaja Ajatollah Ali Khamenei puhui Teheranin yliopistolla keskiviikkona. Hän arvosteli Trumpia ja Yhdysvaltoja sanoen, ettei "uskonut heitä ensiaskeleesta alkaen". Khamenei kyseenalaisti myös sopimukseen kuuluvien Euroopan maiden luotettavuuden. KUVA: IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT

Iranilaisten passissa lukee, että "on voimassa kaikkialla muualla paitsi miehitetyn Palestiinan alueella". Sillä tarkoitetaan Israelin aluetta.

Israel on tuhonnut hävittäjillään ydinlaitoksen sekä Irakin Osirakissa (1981) että Syyrian Al-Kubarissa (2007). Iranin ydinlaitoksiin on lähetetty vasta tietokoneviruksia (2010).

