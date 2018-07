Analyysi: Paluu vahvojen miesten aikaan hajottaa Euroopan

Pietari

Pitkään luultiin, että itsevaltiaiden vahvojen miesten aika loppui Idi Aminiin ja Nicolae Ceausescuun, mutta nyt heitä on taas alkanut nousta Unkarissa, Puolassa, Turkissa ja monessa muussa maassa. Heidän kuninkaansa ja johtohahmonsa on Donald Trump, joka toistelee muun muassa sitä, että hänellä on ehdoton valta armahtaa itsensä mistä tahansa rikoksesta.

Demokratian vetovoima on hiipunut suuren yleisön parissa kaikkialla lännessä. Vain vajaa kolmannes amerikkalaisista nuorista pitää demokratiaa tarpeellisena. Yhdysvalloissa demokratian kuolemasta kertovat kirjat myyvät hyvin. Monien mielestä demokratia on talouden esteenä. Myös Suomessa jupistaan muutamissa porukoissa samaa, mutta ei vielä ääneen.

Vielä muutama vuosi sitten maailmalla uskottiin, että kasvava vauraus johtaa lisääntyvään vapauteen ja demokratian vahvistumiseen. Tiedonvälityksen kehittymisen piti johtaa suurempaan moniarvoisuuteen, mutta maailma täyttyikin mediamyrkystä. Se innosti ääriajatteluun, josta sikisi oikeistopuolueita. Ennen diktaattorit nousivat valtaan sotilasvallankaappauksilla, mutta nyt ääripuolueiden jäsenkirjat riittävät (vrt. Adolf Hitler).

Kiina voi antaa pontta

Kiina on yltänyt maailman historian nopeimpaan ja laajimpaan talousnousuun, vaikka siellä ei ole vapautta, demokratiaa, oikeita vaaleja, puolueetonta oikeuslaitosta ja montaa muuta kansanvaltaista instituutiota. Kiina harrastaa kovakouraista sortovaltaa eri mieltä olevia kohtaan, mutta sen talous on marssinut riemukkaasti eteenpäin. Se antaa pontta demokratian vastaisiin ajatuksiin.

Uudet vahvat miehet hamuavat elinikäistä valtaa. Esimerkkiä näytti Kiinan presidentti Xi Jinping, joka teki itsestään elinikäisen presidentin. Venäläisten enemmistö toivoo, että Vladimir Putin saa jatkaa vuoden 2024 jälkeen. The Economist sanoo, että Trump olisi jo julistautunut itsevaltiaaksi ilman amerikkalaisia kansanvaltaisia instituutioita.

Maailman väestöstä vain yllättävän pieni murunen elää täydessä kansanvallassa. The Economist Intelligence Unit (EIU) sanoo tuoreessa 165 maata koskevassa selvityksessään, että aidoissa demokratioissa asuu maailman 7,8 miljardista ihmisestä vain pieni murunen, 4,5 prosenttia. Se on vain 342 miljoonaa ihmistä.

He ovat ruotsalaisia, suomalaisia, kanadalaisia, ranskalaisia ja esimerkiksi saksalaisia. He järjestävät vaaleja, ylläpitävät laillisuusperiaatetta ja puolueettomia tuomioistuimia, mutta puolet maailman ihmisistä asuvat maissa, joissa demokratiasta ei ole hajuakaan. Toinen puolikas taas on maista, joissa on vain rajattu määrä kansanvaltaisia piirteitä, mutta ei täyttä demokratiaa. Tähän joukkoon EIU laskee myös Yhdysvallat. Esimerkiksi CNN:n mukaan kansanvaltaisuus on laskussa Yhdysvalloissa. Monet tutkijat ovat samaa mieltä.

Trumpilla kiintestöalan työkalupakki

Trump toimi vuosikymmeniä kiinteistöalalla New Yorkissa ja asioi kaupungin byrokraattien ja mafian kanssa oppien ”diilien” teon. Hän imartelee, uhkailee, valehtelee ja kiristää. Samaa työkalupakkia hän käyttää kansainvälisessä politiikassa.

Saksalainen viikkolehti Der Spiegel kirjoitti äsken, että Donald Trumpin maailmassa ei ole ei ole sen paremmin moraalia, omaatuntoa kuin menneisyyttäkään. Se ei harjoita yhteistyötä, koska kaikki maat ajavat vain omia etujaan eivätkä niiden keskinäiset suhteet perustu paperille pantaviin sopimuksiin vaan vahvojen miesten kädenpuristuksiin.

Sosialismi ja demokratia ovat Trumpille ja muille vallan miehille vanhan maailman ideologisia sisaruksia, joista on aika päästä eroon? Mitä hajanaisempi ja riitaisempi Eurooppa on, sitä parempi heille.

Eurooppa on edelleen kansanvallan linnake maailmassa, mutta Euroopan murtaminen on Putinille ja Trumpille pelottavan helppo juttu. Heidän ei tarvitse tehdä muuta kuin panna takapiruina muutama uusi sota käyntiin Lähi-Idässä. Kun miljoonat pakolaiset vyöryisivät taas Eurooppaan, se hajottaisi EU:n sisältä ja nostaisi ääripuolueet valtaan.

Demokratia on vallan tasajakoa, ja se on Trumpille ja Putinille vastenmielistä. Heille ainut toimiva ja oikea järjestelmä on vahva mies.

Kirjoittaja on Pietarissa asuva toimittaja.