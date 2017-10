Ampujan veli toimittajille: En näe uskonnollista tai poliittista motiivia

Las Vegasin ampujan veli sanoo, ettei hän tiedä veljellään olleen uskonnollista tai poliittista vakaumusta, joka voisi selittää veriteon. NBC-uutiskanavan mukaan hänen tiedossaan ei myöskään ole, että veli olisi kärsinyt mielenterveysongelmista.

- Ei ole mitään kirkkoa, ei mitään uskontoa, ei mitään politiikka, ei yhtään mitään, järkyttynyt veli totesi toimittajille.

Veljekset olivat olleet yhteydessä toisiinsa hiljattain.

- Me emme ymmärrä tätä. On kuin meteoriitti olisi pudonnut taivaalta.

Jotkut pitävät Las Vegasia paheiden pesänä, mutta mikään ei viittaa siihen, että ampuja olisi paheksunut kaupungin yöelämää. Veli kertoi NBC:lle ampujan käyneen mielellään Las Vegasin kasinoilla, hotelleissa ja teattereissa.

Viranomaisten mukaan ampuja oli viime viikkoina liikuttanut suuria summia Las Vegasin kasinoilla. He eivät kuitenkaan täsmentäneet, oliko pelaaminen ollut voitollista vai tappiollista.

Trump kommentoi verilöylyä poikkeuksellisen uskonnollisella lausunnolla

Presidentti Donald Trump on kommentoinut Las Vegasin ampumista antamalla poikkeuksellisen uskonnollisen lausunnon.

Uskontoon puheissaan harvoin viittaava presidentti siteerasi Raamattua ja lupasi hallintonsa rukoilevan ampumisessa kuolleiden ja haavoittuneiden sekä heidän omaistensa puolesta.

- Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli, hän lainasi Psalmeja.

Trump myös painotti, että rakkaus voittaa vihan, jota järjetön väkivalta herättää.

Hän korosti Yhdysvaltojen yhdistyvän aina tragedian edessä ja muistutti kansaa yhdistävistä siteistä, joita hänen mukaansa ovat usko, perhe, yhteiset arvot, kansalaisuus, yhteisöllisyys ja yleinen inhimillisyys.

Presidentti lupasi myös täyden tukensa haavoittuneille ja julisti suruliputuksen iskussa kuolleiden muistoksi.

Trump kertoi matkustavansa Las Vegasiin keskiviikkona. Toistaiseksi ei ole tiedossa, vaikuttaako matka hänen aiempiin suunnitelmiinsa vierailla tiistaina Maria-myrskyn runtelemassa Puerto Ricossa.

