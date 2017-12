Amerikassa kotiäidit antavat tukiopetusta ja myyvät arpoja – ilman näitä tahtonaisia koulu olisi vaikeuksissa

Piilaaksossa kotiäidit keräävät rahaa ja laittavat asioita tapahtumaan. Viisi vuotta Amerikassa ovat opettaneet minulle sen, ettei amerikkalainen kotiäiti ole papiljotit päässä aamutossuissa iltapäivään saakka televisiota tuijottava kotikissa vaan aikaansaava tahtonainen, kirjoittaa Hanna Artman Kaliforniasta.

Kirjoittaja Hanna Artman asuu Kalifornian San Franciscossa.

Kotiäideillä voi olla Suomessa huono maine, mutta Amerikassa asiat ovat toisin. Kotiäidit häärivät niin keskeisten asioiden parissa, ettei heidän työnsä arvoa kukaan kyseenalaista.

Minä saan nauttia kotiäitien panoksesta päivittäin, sillä poikani julkinen koulu San Franciscossa toimii pienistä määrärahoistaan huolimatta hyvin, koska kotiäitien tuki on niin vahva.

Kun aamuisin ajan poikani koulun parkkipaikalle, vastassa on muutamia äitejä, jotka auttavat lapset ulos autosta ja ohjaavat koulunpihalle. Palkkatöihin kiiruhtavien vanhempien ei tarvitse nousta autosta ollenkaan.

Koulupäivän aikana luokassa pyörähtelee vaihtelevassa tahdissa äitejä tekemässä pieniä tehtäviä, joihin opettajalla ei ole aikaa. Yksi kiinnittää piirustuksia seinään, toinen niputtaa ja niittaa yhteen seuraavan viikon kotitehtävämonisteita, kolmas pistäytyy täyttämässä hankkimillaan muropaketeilla luokan välipalalaatikon.

Muutama äiti taas saapuu paikalle viikoittain antamaan tukiopetusta lukemisessa sitä tarvitseville.

Puolelta päivin koulunpihan portit avataan ja sisälle astelee uusia äitejä. He osallistuvat pitkän välitunnin valvontaan ja jäävät vielä lounastauolle seuraamaan, että ruokalassa pysyy järjestys.

Kerran viikossa poikani luokka pääsee koulun kirjastoon. Siellä heitä odottaa on taas uusi vapaaehtoinen äiti, joka kuittaa palautukset ja merkitsee uudet lainat.

Iltapäivisin koulussa on erilaisia maksullisia kerhoja, jotka ovat myös vanhempien ideoimia ja organisoimia. Kun haen oman poikani shakkikerhosta, yksi äiti kyselee nimiä listaan niiltä, jotka olisivat kiinnostuneita aloittamaan keväällä espanjan kerhon. Hän kertoo jo organisoineensa lähes kaiken, mutta vielä tarvitaan sitoutuneet oppilaat.

Oppilaiden vanhemmat keräsivät poikani koululle myyjäisillä ja arpajaisilla viime vuonna 63 000 dollaria, jonka käytöstä he myös päättävät. Rahalla on täksi lukuvuodeksi palkattu yksi osa-aikainen matematiikan opettaja ja hankittu muutama soitin.

Amerikkalaiset kotiäidit tuntuvat olevan siellä, mihin julkinen sektori ei yllä. Heidän roolinsa on työ- ja urakeskeisessä Piilaaksossa hyvin näkyvä. Koulujen ja tarhojen ohella he ovat aktiivisia myös esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöissä ja kirkkojen toiminnassa.

Tärkeintä on kuitenkin se, että arvostus heitä kohtaan näkyy sanahelinän sijaan tekoina. Naiset myös työllistyvät kotoa käsin, kun aika sille on kypsä. Ikä tai välivuodet cv:ssä eivät itsessään ole este työn nappaamiselle, erityisesti jos pystyy osoittamaan, että on käyttänyt kotona vietetyt vuotensa hyödyllisesti.

Parannettavaakin toki löytyy. Kotiin jääminen on edelleen naisten valinta, vaikka kovin tervettä olisi nähdä myös miehiä koti-isinä. Tämän on kuitenkaan turha odottaa yleistyvän niin kauan kun Piilaakson hyväpalkkaiset työt ovat vain lähinnä miesten hallussa. Harvalla perheellä on toistaiseksi varaa jättää isää kotiin.

