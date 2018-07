Amazonin työntekijät lakkoilevat Euroopassa – Haluavat paremmat työolosuhteet ja korkeampaa palkkaa

Verkkokauppa Amazonin saksalaiset varastotyöntekijät lakkoilevat tiistaina parempien työolosuhteiden puolesta. Arvioiden mukaan lakkoon osallistuu vain kourallinen Saksan Amazonin noin 12 000 työntekijästä, joidenkin arvioiden mukaan vain 400. Työntekijät ovat huolissaan muun muassa terveyttä koskevista työehtosopimuksista, kertoo saksalainen sanomalehti Frankfurter Allgemeine.

Lakon on kutsunut koolle maan palvelualojen ammattiliitto Verdi.

– Viesti on selvä. Samalla, kun verkkokauppajätti rikastuu, se säästää rahaa työntekijöidensä terveyden kustannuksella, sanoi Stefanie Nutzenberger Verdistä.

Lakko koskee kuuden Saksan Amazonin varaston työntekijöitä. Lakon on suunniteltu kestävän ainakin yhden päivän. Süddeutsche Zeitung -lehti kirjoittaa tosin, että Saksan lakot voisivat jatkua vielä keskiviikkonakin.

Lakko pidetään tarkoituksellisesti samana päivänä Amazonin superalennusmyyntikampanjan kanssa. Prime Day -alennusmyyntikampanja alkoi maanantaina Suomen aikaan maanantaina illalla ja jatkuu vuorokauden. Amazonin mukaan Saksan lakot eivät vaikuta Prime Day -alennusmyyntikampanjaan millään tavalla, ja kaikki tuotteet pystytään toimittamaan ajallaan.

Lakkoja työolosuhteiden parantamiseksi on pidetty myös Espanjassa ja Puolassa. Espanjassa lakkoilut kestävät kolme päivää, kertoo sanomalehti El País. Kokonaisuudessaan lakkoon on ilmoittautunut noin 2 000 työntekijää, joista 1 100 on vakituisessa työsuhteessa olevia. Lakon taustalla on ennen kaikkea kiista työehtosopimuksista, ja lisäksi työntekijät vaativat palkankorotuksia.

Amazon on todennut, että se tarjoaa kilpailukykyisen palkan ja kattavat edut aina ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Vakituinen työntekijä ansaitsee noin 12,22 euroa tunnilta, mutta palkka nousee kahden työvuoden jälkeen.

– Me uskomme, että Amazonin varastot ovat erinomaisia työpaikkoja, jotka tarjoavat mahtavan mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää uraa, sanoi Amazonin edustaja Reutersille lähettämässään sähköpostissa.

The Washginton Postille tiedottaja Melanie Etches totesi sähköpostilla, että Amazon on reilu ja vastuullinen yritys, joka on sitoutunut vuoropuheluun.

Lakot eivät ole täysin ennenkuulumattomia yrityksen historiassa. Viimeksi lakkoja nähtiin Italiassa ja Saksassa marraskuussa. Tuolloin työntekijöiden tyytymättömyyden taustalla olivat työn kovat vaatimukset. Työskentelytahti oli työntekijöiden mukaan liian nopea.

Keskustelua palkoista käytiin myös joulukuussa 2016. Tuolloin The Independet -lehti uutisoi Amazonin skotlantilaisista työntekijöistä, jotka joutuivat nukkumaan teltoissa työpaikan ulkopuolella. Työntekijöiden mukaan Amazonin maksama palkka ei riittänyt elämiseen tai matkoihin töiden ja kodin välillä.

Amazon lanseerasi Prime Dayn neljä vuotta sitten, ja se on osoittautunut hyvin tuottoisaksi alennusmyyntikampanjaksi. Viime vuonna kampanja levisi Kanadaan, Britanniaan, Espanjaan, Meksikoon, Japaniin, Italiaan, Intiaan, Saksaan, Ranskaan, Kiinaan, Belgiaan ja Itävaltaan. Tänä vuonna ostosintoon pääsevät mukaan Australia, Singapore, Alankomaat ja Luxemburg.