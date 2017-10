"Alt-rightin isän" puheen pelätään lietsovan mielenosoituksia Floridassa

Floridalaisessa yliopistokaupungissa Gainesvillessä varaudutaan mielenosoituksiin, kun valkoista ylivaltaa kannattava Richard Spencer pitää myöhemmin tänään puheen Floridan yliopistolla.

Spencer oli mukana järjestämässä äärioikeiston mielenosoitusta Charlottesvillessä elokuussa. Mielenosoitus päättyi väkivaltaisuuksiin, ja 32-vuotias nainen sai surmansa, kun auto ajoi vastamielenosoittajien joukkoon äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien yhteenottojen aikana.

- Spencer puhuu todennäköisesti halustaan perustaa valkoisen rodun oma, erillinen osavaltio, sanoo Lecia Brooks viharyhmiä tarkkailevasta Southern Poverty Law Center (SPLC) -kansalaisjärjestöstä.

Brooksin mukaan Spencer on yksi valkoista ylivaltaa kannattavan liikkeen johtohahmoista.

- Hän keksi ilmaisun "vaihtoehtoinen oikeisto" (alt-right), joten hänellä on paljon vaikutusvaltaa.

Spencer haluaa provosoida

Floridan yliopiston mukaan se ei kutsunut Spenceriä puhumaan, mutta suostui vuokraamaan tälle tilat sananvapauden perusteella.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Spencer ryhmineen maksoi tiloista noin 9 000 euroa. Yliopisto joutuu puolestaan maksamaan yli 400 000 euroa lisättyjen turvallisuustoimien takia.

Floridan kuvernööri Rick Scott reagoi Spencerin puheeseen alkuviikosta määräämällä alueelle poikkeustilan. Scott sanoi poikkeustilaa koskevassa määräyksessä, että mahdollisen hätätilanteen uhka on välitön piirikunnassa, jossa yliopisto sijaitsee.

Brooksin mielestä Scott antoi toimillaan valtavasti huomiota Spencerin puheelle.

- Spencer haluaa median huomion, mutta lisäksi myös provosoida vastamielenosoittajia luodakseen mediaspektaakkelin.

Tästä syystä SPLC on neuvonut vastustajia osoittamaan mieltään kauempana yliopistosta.

Spencerin on määrä puhua yliopiston Philips Centerissä. Tilassa järjestettävä opetus on peruttu tältä päivältä puheen takia. Yliopiston viereiset tiet on suljettu liikenteeltä, ja viranomaiset ovat kieltäneet alueen lähellä liikkuvia ihmisiä kantamasta mukanaan muun muassa sateenvarjoja, vesipulloja ja reppuja.