Ainakin neljä kuollut lumivyöryssä Ranskan Alpeilla

Ranskan Alpeilla ainakin neljä ihmistä on kuollut lumivyöryssä Tignesin laskettelukeskuksen lähellä. Pelastusviranomaiset kertovat, että viisi ihmistä on kateissa lumimassojen alla.

400 metriä leveä lumivyöry tapahtui rinteiden ulkopuolisella alueella 2 100 metrin korkeudessa. Sen laukaisi ilmeisesti toinen laskettelijaryhmä, joka oli korkeammalla vuoren rinteessä.

Tignesin laskettelukeskus sijaitsee Italian rajan tuntumassa.

Pelastustyöntekijöiden mukaan uhrimäärän pelätään kasvavan, koska raskaiden lumimassojen alle on ilmeisesti jäänyt viisi ihmistä, joita tuskin saadaan pelastettua.

Kyseessä on meneillään olevan hiihtokauden vakavin onnettomuus. Ranskan vuoristossa on tällä kaudella ollut kolmetoista vakavampaa lumivyöryä, joissa on kuollut kolme ihmistä.